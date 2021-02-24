«Говорим “babushka”, когда хорошо». Как русское слово прижилось на Западе

Споры о том, насколько допустимо использование в русском языке иностранных заимствований, продолжаются десятилетиями. Одни иностранные термины приживаются, другие исчезают со временем. Об использовании на Западе русских слов говорится куда меньше.
«Сказал это слово — и настроение стало еще лучше…»
Разумеется, многие знают, что США и Западной Европе распространено слово «спутник». Во времена правления Михаила Горбачева из нашей страны к зарубежным партнерам перекочевало слово «перестройка».
Но есть наши слова, не привязанные к политике или научным достижениям, которые почему-то пришлись по душе обитателям других государств. Например, слово «бабушка».
Олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Йоханнес Бе по окончании чемпионата мира-2021 дал интервью NRK Sport. Речь зашла о том, какие слова из иностранных языков биатлонист знает. «Немецкий мне не очень знаком, кроме обычных фраз. Да и то я не всегда толком понимаю, что мне говорят, — признался Бе, — Мои знания немецкого на низком уровне. “Ауфидерзейн” или… Исключительно короткие слова, а между ними вставляю английские. То же самое с французским — “бонжур” и “мерси”. Русский? О, не знаю, почему так случилось, но мы всегда говорим “babushka”, когда нам хорошо в команде. Вроде, так это слово звучит. Сказал это слово — и настроение стало еще лучше…».
При этом норвежец признался, что довольно смутно представляет значение этого слова, знает лишь то, что оно касается пожилой женщины.
Принцесса «Babooshka»
«Бабушка», но с ударением на втором слоге, весьма популярна в иностранных языках. В 1980 году популярная британская певица Кейт Буш выпустила песню «Babooshka». Эта композиция стала самой успешной с альбома Never for Ever, поднявшись до пятого места в Великобритании и до второго в Австралии. В песне рассказывается о женщине, которая состоит в романе по переписке с собственным мужем, подписывая свои послания «Babooshka».
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Казалось бы, откуда такой странный псевдоним? Дело в том, что, подобно норвежскому биатлонисту, британская певица имела смутное представление о том, что значит это слово. По ее признанию, во время написания песни оно выплыло откуда-то из подсознания, причем сама Кейт была убеждена, что это имя принцессы из русской сказки.
Но само слово в иностранных языках появилось задолго до выхода хита Кейт Буш. В американском рождественском фольклоре Babushka является героиней одной из сказок, которая отправляется с дарами к младенцу Иисусу, однако по дороге раздает все свои подарки нуждающимся. Предполагается, что авторами сказки стали эмигранты из Российской империи.
Платок, а не женщина
Также слова «Babooshka» и «Babushka» часто встречаются в названиях ресторанов в США и ряде европейских стран.
«Бабушка» прочно закрепилась на Западе еще до Второй Мировой войны. Причем изначально преобладающим значением слова было не «пожилая женщина», а женский платок на голове, завязанный под подбородком.
Впоследствии устоявшимися стали еще два значения: пожилая восточноевропейская крестьянка и русская кукла, в первую очередь, матрешка.
Удивительно, но слово «вabushka» имеет отношение даже к убийству президента США Джона Кеннеди. Babushka Lady, или «Леди Бабушкой» назвали одну из свидетельниц преступления, личность которой до сих пор не удалось установить достоверно.
«Леди Бабушка»: таинственная свидетельница убийства Кеннеди
В момент, когда 22 ноября 1963 года в Далласе прогремели выстрелы, оборвавшие жизнь Кеннеди, некая женщина, на голове которой был платок, завязанный под подбородком, вела съемку событий. Полиция, ведя розыск свидетелей, попросила отозваться неизвестную или тех, кто ее знает. Из-за характерного платка даме, которая была далека от пожилого возраста, дали прозвище «Леди Бабушка».
Несмотря на все усилия стражей порядка, в течение нескольких лет таинственную даму не удавалось обнаружить. Не появилось также и кадров, сделанных с того места, на котором находилась «Леди Бабушка».
В 1970 году американка Беверли Оливер объявила, что именно она является загадочной женщиной, которую искали все эти годы. В 1963 году Оливер работала танцовщицей и певицей в стриптиз-клубе Colony Club, находящемся по соседству с ночным клубом Carousel Club, которым владел Джек Руби — человек, который застрелил убийцу Кеннеди Ли Харви Освальда.
Беверли Оливер уверяла, что он была близко знакома с Джеком Руби. Позднее женщина сообщила, что Руби представлял ей и Освальда как своего друга. Что касается пленок с места событий, то они, по утверждению женщины, были изъяты спустя трое суток людьми, представившимися сотрудниками спецслужб.
Рассказ Оливер был воспринят исследователями скептически. Во-первых, ее утверждения не подтверждались ни одним другим свидетелем событий. Во-вторых, есть серьезные причины сомневаться, что Беверли Оливер могла быть «Леди Бабушкой» — в 1963 году ей было 17 лет и она имела фигуру модели, в то время как женщина с места убийства президента США выглядела лет на 30 и обладала куда более приземленной комплекцией.
От Сан-Франциско до Осло
Но если не Оливер была «Леди Бабушкой», то кто тогда была эта загадочная женщина, которая не захотела раскрывать инкогнито? Любители конспирологии предлагают две прямо противоположные версии. Согласно одной, женщина была сотрудницей советских спецслужб, причастных к организации убийства Кеннеди. По второй версии, «Леди Бабушка» являлась сотрудницей Секретной службы США, а в руках у нее могла находится не камера, а пистолет. Естественно, что в таком случае спецслужбы предпочли не раскрывать ее личность.
Как бы то ни было, история с «Леди Бабушкой» способствовала росту популярности данного слова на Западе. И сегодня «вabushka» отлично себя чувствует на просторах от Сан-Франциско до Осло.
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