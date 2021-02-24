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13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из Лондона «оживила» одежду и еду (фото)

Она создает удивительный мир прямо у себя дома

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Художница из Лондона по имени Хельга Штенцель создает забавные иллюзии, превращая повседневные предметы, еду и одежду в животных и человечков.

В своем творчестве Хельга использует популярный психологический феномен парейдолии, когда в неодушевленных предметах человек может увидеть лицо или очертания живых существ.

Это явление часто используют художники, подмечая и усиливая такие зрительные образы.

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В своем блоге Хельга показывает пасущихся коров на бельевой веревке, лебедей из шнурков или собачек из тостов.

Екатерина Гура

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