13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница из Лондона «оживила» одежду и еду (фото)
Она создает удивительный мир прямо у себя дома
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Художница из Лондона по имени Хельга Штенцель создает забавные иллюзии, превращая повседневные предметы, еду и одежду в животных и человечков.
В своем творчестве Хельга использует популярный психологический феномен парейдолии, когда в неодушевленных предметах человек может увидеть лицо или очертания живых существ.
Это явление часто используют художники, подмечая и усиливая такие зрительные образы.
В своем блоге Хельга показывает пасущихся коров на бельевой веревке, лебедей из шнурков или собачек из тостов.
Екатерина Гура