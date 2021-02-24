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16:21 (мск), источник: РБК

На Украине с задержкой началась вакцинация от COVID-19

Первым в стране прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области. Вакцинация должна была начаться на прошлой неделе, но этого не произошло из-за проблем с поставками вакцины Pfizer.

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Источник: РИА "Новости"

На Украине стартовала вакцинация от коронавируса COVID-19. Об этом заявил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

По его словам, первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области. «У нас уже есть первый вакцинированный врач — это Горенко Евгений Васильевич, врач-реаниматолог, который работает в COVID-отделении», — сказал он.

Как отметил Скичко, Горенко является врачом в нескольких поколениях, его отец также работает врачом, с 1990-х годов. «Это фактически такая семейная династия», — добавил чиновник.

Он также сообщил, что Черкасская область днем 24 февраля получила 16 тыс. доз вакцины AstraZeneca, предусмотренных для первого этапа вакцинации.

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Изначально планировалось, что вакцинация начнется 15 февраля, однако ее пришлось отложить из-за задержек препарата от Pfizer и BioNTech.

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину AstraZeneca, которую разработал Оксфордский институт, 22 февраля. Вместе с тем Киев договорился о поставке 15 млн доз американской вакцины Novavax. Кроме того, Украина решила закупить вакцины у американских компаний Pfizer и Moderna, а также у китайской Sinovac.

Российский препарат от коронавируса «Спутник V», который стал первой в мире зарегистрированной вакциной, украинские власти запретили использовать на территории страны, соответствующий закон приняла Верховная рада. Комментируя это решение Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «Что касается того, что [президент Украины Владимир] Зеленский не хочет закупать вакцину, — что называется, другим больше достанется».

Сам Зеленский объяснил нежелание закупать российский препарат тем, что его эффективность не подтверждена ВОЗ и ведущими мировыми специалистами. «Я считаю, что граждане Украины — это люди и, простите за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права», — говорил он.

В конце января Зеленский заявлял, что вакцинация от коронавируса на Украине будет добровольной и бесплатной, вместе с тем рынок станет работать и для желающих самостоятельно, за свои средства привиться от COVID-19.

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Михаил Юшков

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