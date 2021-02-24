16:21 (мск), источник: РБК
На Украине с задержкой началась вакцинация от COVID-19
Первым в стране прививку сделали
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
На Украине стартовала вакцинация от коронавируса COVID-19. Об этом заявил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.
По его словам, первую прививку сделали
Как отметил Скичко, Горенко является врачом в нескольких поколениях, его отец также работает врачом, с 1990-х годов. «Это фактически такая семейная династия», — добавил чиновник.
Он также сообщил, что Черкасская область днем 24 февраля получила 16 тыс. доз вакцины AstraZeneca, предусмотренных для первого этапа вакцинации.
Изначально планировалось, что вакцинация начнется 15 февраля, однако ее пришлось отложить
Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину AstraZeneca, которую разработал Оксфордский институт, 22 февраля. Вместе с тем Киев договорился о поставке 15 млн доз американской вакцины Novavax. Кроме того, Украина решила закупить вакцины у американских компаний Pfizer и Moderna, а также у китайской Sinovac.
Российский препарат от коронавируса «Спутник V», который стал первой в мире зарегистрированной вакциной, украинские власти запретили использовать на территории страны, соответствующий закон приняла Верховная рада. Комментируя это решение Киева,
Сам Зеленский объяснил нежелание закупать российский препарат тем, что его эффективность не подтверждена ВОЗ и ведущими мировыми специалистами. «Я считаю, что граждане Украины — это люди и, простите за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права», — говорил он.
В конце января Зеленский заявлял, что вакцинация от коронавируса на Украине будет добровольной и бесплатной, вместе с тем рынок станет работать и для желающих самостоятельно, за свои средства привиться от COVID-19.
Михаил Юшков