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18:06 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В Сети нашли кошку с непропорционально большими глазами (видео)

Эмма Стоун в мире кошек.

В городе Бойсе (Айдахо, США) живет 6-месячная кошечка по имени Винки, которая покоряет TikTok своими невероятно большими, почти человеческими глазами.

Дело в том, что у малышки с рождения диагностирована карликовость, поэтому на фоне маленькой мордочки глаза Винки кажутся непропорционально большими.

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В Сети кошку называют кошачьей версией Эммы Стоун. «Что это за кошка? У нее глаза такие большие», «Эмма Стоун, это ты?», «Я влюбилась», «Почему у нее человеческие глаза?» —‌ восторгаются пользователи в комментариях.

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