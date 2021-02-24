18:06 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
В Сети нашли кошку с непропорционально большими глазами (видео)
Эмма Стоун в мире кошек.
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В городе Бойсе (Айдахо, США) живет 6-месячная кошечка по имени Винки, которая покоряет TikTok своими невероятно большими, почти человеческими глазами.
Дело в том, что у малышки с рождения диагностирована карликовость, поэтому на фоне маленькой мордочки глаза Винки кажутся непропорционально большими.
В Сети кошку называют кошачьей версией Эммы Стоун. «Что это за кошка? У нее глаза такие большие», «Эмма Стоун, это ты?», «Я влюбилась», «Почему у нее человеческие глаза?» — восторгаются пользователи в комментариях.