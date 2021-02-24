18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подозрительный пакет на пляже в Британии оказался посланием в бутылке
Полицейский добавил к нему свой привет и отправил путешествовать дальше.
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Полиция британского острова Уайт отчиталась на Facebook о своей недавней находке. По сообщению местного сержанта Чарли Винчестера, им поступил звонок о «подозрительном пакете», обнаруженном местным жителем неподалеку от пляжа в прибрежном городке Каус.
Выехав на место, полицейский установил, что «подозрительный предмет» — это послание в бутылке, которую отправила одна из местных семей по фамилии Адамс 11 ноября прошлого года. В бутылке лежала небольшая записка от них и еще одно новое послание от другого человека, нашедшего эту бутылку ранее.
Сержант Винчестер не стал прерывать традицию и написал пару слов и от себя, а затем вложил послание в бутылку и отправил ее путешествовать дальше, пишет UPI.
Екатерина Гура