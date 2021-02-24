Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подозрительный пакет на пляже в Британии оказался посланием в бутылке

Полицейский добавил к нему свой привет и отправил путешествовать дальше.

Полиция британского острова Уайт отчиталась на Facebook о своей недавней находке. По сообщению местного сержанта Чарли Винчестера, им поступил звонок о «подозрительном пакете», обнаруженном местным жителем неподалеку от пляжа в прибрежном городке Каус.

Выехав на место, полицейский установил, что «подозрительный предмет» — это послание в бутылке, которую отправила одна из местных семей по фамилии Адамс 11 ноября прошлого года. В бутылке лежала небольшая записка от них и еще одно новое послание от другого человека, нашедшего эту бутылку ранее.

Сержант Винчестер не стал прерывать традицию и написал пару слов и от себя, а затем вложил послание в бутылку и отправил ее путешествовать дальше, пишет UPI.

Екатерина Гура

Читайте также
Путин заявил о готовящихся провокациях, связанных с COVID-19
На Урале предложили создать Русскую республику
Службы безопасности: атака на Капитолий была скоординирована
Ученые нашли связь между коронавирусом и слабоумием
Путин дал актеру Милошу Биковичу российское гражданство
Австралийская семья нашла в своем бассейне ядовитую змею (видео)
В Сети нашли кошку с непропорционально большими глазами (видео)
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
5 примет, что у вас в роду были дворяне
9 детективов, от которых за уши не оттащишь
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Hi-Tech
Посмотрите на новый вид смартфона Устройство будущего?
Авто
В США 139-летний дом перевезли на гигантском прицепе (видео) Эта затея обошлась владельцу дома в 400 тысяч долларов
Кино
Самая яркая «чика»: почему все без ума от Варвары Шмыковой В день ее рождения рассказываем о самой неординарной молодой российской актрисе, звезде нашумевшего сериала, не сходящей с глянцевых обложек и в то же время покорившей всех своей неподдельностью
Новости партнеров
Сперва кажется, что на снимке красивая девушка. Но ниже все не совсем так
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Настоящие фамилии еврейских звезд российского шоу-бизнеса
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Gnezdo.ru
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Уникальные кадры, что развенчивают мифы о войне
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Леди
25-летняя Анна Заворотнюк кардинально сменила имидж (фото) Девушка примерила модель российского бренда
Новости партнеров
Как ноги предупреждают о скором сердечном приступе
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
На большого льва напали 20 гиен. Финал битвы удивил всех
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь