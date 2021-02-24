19:53 (мск), источник: Daily Storm
«Католики бы стучали на вас»: Кураев ответил Познеру, раскритиковавшему православие
Телеведущий ранее заявил, что в православных странах люди живут хуже, чем в государствах с другими ответвлениями христианства.
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Телеведущий Владимир Познер назвал православие худшим из направлений христианства, заявив, что лучше бы на Руси приняли католичество. Бывший протодиакон Андрей Кураев в беседе с Daily Storm отметил, что Познер говорит несерьезные вещи, а также занимается софизмом. Кураев также процитировал слова философа Владимира Соловьева, который заявлял, что православные батюшки, в отличие от католических, не «стучат» властям, потому что заняты обеспечением семьи.
«Я напомню Познеру слова Владимира Соловьева (настоящего, а не шута): «За что вы так хвалите католичество? Если бы у нас было католичество, вы не смогли бы так свободно вести светский образ жизни. Слава богу, что толстые русские батюшки обременены зарплатой, семьей. А были бы они католиками и без семьи — у них тогда не было бы другого дела, кроме как стучать на вас», — сказал Кураев.
«При этом, как ни странно, князь Владимир был прав по критериям Познера, потому что он ориентировался на самую передовую цивилизацию из современного ему мира. В X веке Западная Европа была культурной провинцией Византийской империи», — продолжил он.
«Князь Владимир выбирал из того, что было Евросоюзом в его времена. Другое дело, что не бывает ничего вечного. И усиление исламского мира, и появление Орды привело к тому, что все силы Византии были направлены на борьбу за выживание. Но во многом череда европейских Ренессансов связана именно с миграцией греческой интеллигенции», — рассказал Кураев.
По его мнению, Познер, допуская подобные высказывания, занимается несерьезными вещами, «сводя огромные исторические события к одному фактору». Кроме того, журналист, добавил бывший протодиакон, немного преувеличивает и смешивает события, характерные для древних времен, с некоторыми современными политическими практиками.
«В аспекте, интересном для Познера, есть одно важное отличие католичества от православия. Католичество не контролировалось государством, поэтому у мальчика, который обдумывал свое житье, был выбор: отдать свой меч ради короля или епископа. И эта возможность выбора была очень важна. В Московии это было быстро вырезано», — объяснил Кураев.
Что касается слов о том, что в протестантских и католических странах живется лучше, чем в православных, Кураев напомнил о софизмах, которые изучают на первых курсах исторических факультетов в вузах.
«Ученые выяснили, что в рацион крестьян в XVIII веке в большом количестве входили огурцы. Далее они выяснили, что никто из этих крестьян не дожил до наших дней. Вывод: потребление огурцов смертельно опасно», — резюмировал Кураев.
Ранее Познер в программе «Церковь. Критика» на YouTube раскритиковал христианство перед протоиереем Александром Абрамовым.
«Если говорить о христианской религии, то ее основные ответвления совершенно
По его мнению, князь Владимир сделал ошибку, когда решался вопрос о государственной религии. «У других не было возможности выбирать. Лучше бы выбрал католицизм все-таки», — высказал свое мнение журналист.
Ранее Познер, неоднократно говоривший о своих атеистических взглядах, пояснил отказ от веры в Бога. Он подчеркнул, что не противник религии, а выступает против церкви. По мнению ведущего, она имеет к религии такое же отношение, как «ЦК КПСС имел к теории коммунизма».