Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
19:53 (мск), источник: Daily Storm

«Католики бы стучали на вас»: Кураев ответил Познеру, раскритиковавшему православие

Телеведущий ранее заявил, что в православных странах люди живут хуже, чем в государствах с другими ответвлениями христианства.

Источник: РИА "Новости"

Телеведущий Владимир Познер назвал православие худшим из направлений христианства, заявив, что лучше бы на Руси приняли католичество. Бывший протодиакон Андрей Кураев в беседе с Daily Storm отметил, что Познер говорит несерьезные вещи, а также занимается софизмом. Кураев также процитировал слова философа Владимира Соловьева, который заявлял, что православные батюшки, в отличие от католических, не «стучат» властям, потому что заняты обеспечением семьи.

«Я напомню Познеру слова Владимира Соловьева (настоящего, а не шута): «За что вы так хвалите католичество? Если бы у нас было католичество, вы не смогли бы так свободно вести светский образ жизни. Слава богу, что толстые русские батюшки обременены зарплатой, семьей. А были бы они католиками и без семьи — у них тогда не было бы другого дела, кроме как стучать на вас», — сказал Кураев.

Бывший протодиакон напомнил, что Познер не в первый раз выступает с подобными высказываниями в отношении православия, забывая, что в каждом случае нужно учитывать историю страны, включая события, которые приводят к улучшению или ухудшению положения дел в государстве.

«При этом, как ни странно, князь Владимир был прав по критериям Познера, потому что он ориентировался на самую передовую цивилизацию из современного ему мира. В X веке Западная Европа была культурной провинцией Византийской империи», — продолжил он.

«Князь Владимир выбирал из того, что было Евросоюзом в его времена. Другое дело, что не бывает ничего вечного. И усиление исламского мира, и появление Орды привело к тому, что все силы Византии были направлены на борьбу за выживание. Но во многом череда европейских Ренессансов связана именно с миграцией греческой интеллигенции», — рассказал Кураев.

Читайте также
Познер объяснил свои слова о комплексе неполноценности россиян

По его мнению, Познер, допуская подобные высказывания, занимается несерьезными вещами, «сводя огромные исторические события к одному фактору». Кроме того, журналист, добавил бывший протодиакон, немного преувеличивает и смешивает события, характерные для древних времен, с некоторыми современными политическими практиками.

«В аспекте, интересном для Познера, есть одно важное отличие католичества от православия. Католичество не контролировалось государством, поэтому у мальчика, который обдумывал свое житье, был выбор: отдать свой меч ради короля или епископа. И эта возможность выбора была очень важна. В Московии это было быстро вырезано», — объяснил Кураев.

Что касается слов о том, что в протестантских и католических странах живется лучше, чем в православных, Кураев напомнил о софизмах, которые изучают на первых курсах исторических факультетов в вузах.

«Ученые выяснили, что в рацион крестьян в XVIII веке в большом количестве входили огурцы. Далее они выяснили, что никто из этих крестьян не дожил до наших дней. Вывод: потребление огурцов смертельно опасно», — резюмировал Кураев.

Ранее Познер в программе «Церковь. Критика» на YouTube раскритиковал христианство перед протоиереем Александром Абрамовым.

По его мнению, то, что Русь приняла православие, а не католичество, можно смело назвать «одной из величайших трагедий» для страны.

«Если говорить о христианской религии, то ее основные ответвления совершенно по-разному сказались на странах, которые исповедуют эту религию. С моей точки зрения в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных», — заявил Познер.

По его мнению, князь Владимир сделал ошибку, когда решался вопрос о государственной религии. «У других не было возможности выбирать. Лучше бы выбрал католицизм все-таки», — высказал свое мнение журналист.

Ранее Познер, неоднократно говоривший о своих атеистических взглядах, пояснил отказ от веры в Бога. Он подчеркнул, что не противник религии, а выступает против церкви. По мнению ведущего, она имеет к религии такое же отношение, как «ЦК КПСС имел к теории коммунизма».

 «Католики бы стучали на вас»: Кураев ответил Познеру, раскритиковавшему православие
На сцене «Содружества актеров Таганки» представят спектакль про менструацию
Путин заявил о готовящихся провокациях, связанных с COVID-19
В МИДе предложили устранить зависимость России от доллара
Украина нацелилась на контроль над границей с РФ к 2025 году
Нефтяным ценам предсказали возвращение к $100 за баррель
Ученые нашли связь между коронавирусом и слабоумием
В Сети нашли кошку с непропорционально большими глазами (видео)
Hi-Tech
Посмотрите на новый вид смартфона Устройство будущего?
Кино
Самая яркая «чика»: почему все без ума от Варвары Шмыковой В день ее рождения рассказываем о самой неординарной молодой российской актрисе, звезде нашумевшего сериала, не сходящей с глянцевых обложек и в то же время покорившей всех своей неподдельностью
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Настоящие фамилии еврейских звезд российского шоу-бизнеса
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Дети
Известная 36-летняя актриса родила первенца (фото) Американская актриса Мэнди Мур стала мамой мальчика
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь