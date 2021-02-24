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24 февраля, источник: BBC News Русская служба

В Париже выставили картину Ван Гога, которую почти никто не видел

В Париже впервые выставлена перед широкой публикой картина Ван Гога, которая всегда находилась в частных коллекциях и поэтому оставалась в основном неизвестной для критиков и ценителей творчества художника.

Источник: REUTERS

Полотно под названием «Уличная сцена на Монмартре» было создано в 1887 году, и с тех пор им в основном владели члены одной семьи. Однако теперь оно выставлено на продажу, картина будет демонстрироваться в отделениях аукционного дома Sotheby’s в Париже, Амстердаме и Гонконге.

Аукцион состоится 25 марта, эксперты ожидают выручить за картину до 8 млн евро.

Эксперт по творчеству Ван Гога Мартин Бейли сказал Би-би-си, что теперь «впервые появилась возможность как следует на нее посмотреть».

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В прошлом с картины делали небольшие репродукции, часто черно-белые, но она оставалась практически неизвестной.

«Поразительно, что это картина Ван Гога, которая была спрятана практически с того момента, как она сошла с мольберта художника, — говорит Бейли. — Она всегда была в частных коллекциях, поэтому на нее смотрели только владельцы и их друзья».

«Эта картина любопытна тем, что она демонстрирует момент перехода между голландским периодом Ван Гога, когда он пользовался темными, землистыми тонами, и яркими работами времен Прованса. В Париже он открыл для себя импрессионистов, и это подтолкнуло его к экспериментам с цветом», — объясняет эксперт.

Сельский район

Ван Гог создал «Уличную сцену на Монмартре» в период, когда он жил со своим братом Тео в 1886−87 годах неподалеку от улицы, изображенной на полотне.

Источник: REUTERS

Ожидаемая цена в 8 млн евро несколько ниже стоимости некоторых других работ художника. По словам Бейли, произведения, созданные в его прованский период, ценятся более высоко.

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«Но до последнего удара молотка, разумеется, нельзя точно предсказать, что именно произойдет на аукционе, — говорит эксперт. Сейчас к Ван Гогу есть большой интерес на Дальнем Востоке, так что рынок его произведений по-настоящему глобальный».

В свою очередь в аукционном доме Sotheby’s заявили: «Появление на рынке работы такого высокого калибра и из настолько важной серии — это без сомнения очень значительное событие».

Во времена, когда было создано это произведение, Монмартр был в значительной степени сельским пригородом Парижа. На картине изображена мельница, перед которой прогуливаются местные жители. Один из главных памятников современного Монмартра, знаменитая базилика Сакре-Кёр, в тот момент только строилась.

В 1888 году Ван Гог переехал из Парижа на юг Франции, он скончался неподалеку от французской столицы в июле 1890 года.

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