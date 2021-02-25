07:34 (мск), источник: Московский комсомолец
NASA опубликовало панорамный вид на посадочную площадку Perseverance
NASA опубликовало панорамный вид на посадочную площадку Ровера Perseverance.
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Марсоход находится с миссией на Марсе. На панораме виден край кратера Езеро, где марсоход приземлился на прошлой неделе, и скала в дельте древней реки вдалеке.
Пятый марсоход NASA совершил посадку на поверхности Марса 18 февраля.
После проверки всех систем ровер Perseverance начнет изучать грунт в кратере Джезеро, а также запустит первый марсианский вертолет Ingenuity.