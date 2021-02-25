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05:15 (мск), источник: ТАСС

Эксперт сообщил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России весной не ожидается

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией весной в России не ожидается, но сезонные колебания числа заразившихся возможны. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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Источник: РИА "Новости"

«Говорить о третьей волне коронавируса неправильно, так как под волной в эпидемиологии понимается снижение уровня заболеваемости до нулевых значений и затем новый подъем. Мы пока нулевую отметку не перешли, и правильнее говорить о подъеме и снижении заболеваемости коронавирусом. В данный момент как раз наблюдается фаза снижения, и весеннего подъема мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», — сказал он.

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Горелов пояснил, что эпидемическая ситуация будет зависеть от соблюдения россиянами правил профилактики — ношения масок, соблюдения социальной дистанции, вакцинации.

Он также подчеркнул, что Россия не приблизится к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка минимум в 60% населения.

Кроме того, Горелов отметил, что гриппа в этом сезоне практически нет. По его словам, этому во многом поспособствовала успешная кампании по вакцинации.

«В этом году от гриппа привилось беспрецедентное количество — 84 млн человек. Люди боялись заболеть сразу двумя инфекциями и проявили сознательность, повлияв таким образом на эпидситуацию. Надеемся, что так же ответственно люди подойдут и к вакцинации от коронавируса», — заключил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 112,1 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 200 902 случая заражения, выздоровели 3 751 562 человека, умерли 84 430. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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