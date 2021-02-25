Россияне назвали самые трудные для поиска работы профессии

09:07 (мск), источник: Ведомости
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Аналитики отметили, что индекс сложностей с поиском работы второй квартал подряд составляет минус 0,4.
Согласно исследованию, 71% опрошенных считают, что устроиться на работу в их профессии трудно, в то время как лишь 20% полагают, что это не составляет большого труда.
Сложнее всего найти работу
73% респондентов заявили, что для них или их семьи сейчас важно найти работу. Больше всего озабочены поиском работы жители Москвы и Московской области — индекс минус 0,43, а также соискатели из регионов Уральского ФО — индекс составил минус 0,42.