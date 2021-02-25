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09:07 (мск), источник: Ведомости

Россияне назвали самые трудные для поиска работы профессии

Топ-менеджерам, работникам массмедиа и сферы искусств труднее всего найти работу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование Headhunter. В исследовании приняли участие 21 691 российский соискатель.

Источник: Reuters

Аналитики отметили, что индекс сложностей с поиском работы второй квартал подряд составляет минус 0,4.

Согласно исследованию, 71% опрошенных считают, что устроиться на работу в их профессии трудно, в то время как лишь 20% полагают, что это не составляет большого труда.

Сложнее всего найти работу топ-менеджерам, работникам сфер искусства, развлечений и массмедиа — индекс составляет минус 0,59. Легче всего, относительно других профессий, найти работу в сфере продаж и рабочего персонала — индекс составляет минус 0,19 и минус 0,2 соответственно.

73% респондентов заявили, что для них или их семьи сейчас важно найти работу. Больше всего озабочены поиском работы жители Москвы и Московской области — индекс минус 0,43, а также соискатели из регионов Уральского ФО — индекс составил минус 0,42.

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