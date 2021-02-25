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12:32 (мск), источник: Московский комсомолец

Ученые рассказали, как долго коронавирус выживает на одежде

Коронавирус может выжить на одежде до трех дней, при этом одежда из полиэстера может дольше всего переносить вирус, предупреждают ученые и рассказывают, как можно убить вирус в домашних условиях.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно новому исследованию, коронавирусы, подобные COVID-19, могут выживать на одежде до трех дней. В исследовании, проведенном Университетом Де Монфор (DMU) в Лестере, изучалось, как коронавирус ведет себя на трех тканях, обычно используемых в отрасли здравоохранения.

В исследовании использовался модельный коронавирус под названием HCoV-OC43, который очень похож на вирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19. К полиэстеру, поликоттону и хлопку добавляли капли, чтобы увидеть, как долго вирус продержался на этих поверхностях.

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Как пишет Daily Mail, выяснилось, что полиэстер позволяет вирусу выжить на инфекционном уровне до 72 часов, тогда как на 100-процентном хлопке он умирает в течение 24 часов. Однако исследование показало, что коронавирусы могут выжить на гибриде поликоттона в течение шести часов.

По словам исследователей, полученные результаты вызывают беспокойство, потому что, если живой вирус «прилипнет» к одежде медицинских работников, он может быть перенесен из больницы к ним домой и перейти на различные поверхности, позволяя ему распространяться.

Микробиолог доктор Кэти Лэрд, руководившая исследованием, проинформировала правительство, что всю медицинскую форму следует стирать в больницах в соответствии с коммерческими стандартами или в промышленной прачечной.

Доктор Лэрд, глава группы исследования инфекционных заболеваний в DMU, ​​говорит: «Когда пандемия только началась, было очень мало понимания того, как долго коронавирус может выжить на текстиле. Наши результаты показывают, что три из наиболее часто используемых тканей в здравоохранении представляют риск передачи вируса. Если медсестры и медицинские работники принесут свою форму домой, они могут оставить следы вируса на других поверхностях».

Общественное здравоохранение Англии (PHE) опубликовало в 2020 году руководство о том, что униформу медицинских работников следует стирать в соответствии с промышленными стандартами.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) заявляет, что домашняя стирка при температуре не менее 60 °C помогает избавиться от патогенов. Однако д-р Лэрд предупреждает, что это руководство NHS основано на данных 14-летней давности и требует срочного пересмотра.

Исследователи проверили рекомендации NHS на 100-процентном хлопке, наиболее распространенном текстиле, используемом в сфере здравоохранения. Когда вирус был смешан с искусственной слюной, исследователи обнаружили, что домашние стиральные машины не могут удалить весь вирус. Только при использовании детергента и температуре воды не менее 67 °C вирус полностью инактивировался.

«Хотя мы видим из исследований, — утверждает доктор Лэрд, — что стирка этих материалов при высокой температуре, даже в бытовой стиральной машине, действительно удаляет вирус, это не устраняет риск того, что зараженная одежда оставит следы коронавируса на других поверхностях в доме или машине перед тем, как одежду постирают. Теперь мы знаем, что вирус может выжить до 72 часов на некоторых тканях, а также может передаваться на другие поверхности. Это исследование подтвердило мою рекомендацию стирать всю медицинскую форму на месте в больницах или в промышленной прачечной».

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