Ученые рассказали, как долго коронавирус выживает на одежде

Согласно новому исследованию, коронавирусы, подобные COVID-19, могут выживать на одежде до трех дней. В исследовании, проведенном Университетом Де Монфор (DMU) в Лестере, изучалось, как коронавирус ведет себя на трех тканях, обычно используемых в отрасли здравоохранения.
В исследовании использовался модельный коронавирус под названием HCoV-OC43, который очень похож на вирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19. К полиэстеру, поликоттону и хлопку добавляли капли, чтобы увидеть, как долго вирус продержался на этих поверхностях.
Как пишет Daily Mail, выяснилось, что полиэстер позволяет вирусу выжить на инфекционном уровне до 72 часов, тогда как на 100-процентном хлопке он умирает в течение 24 часов. Однако исследование показало, что коронавирусы могут выжить на гибриде поликоттона в течение шести часов.
По словам исследователей, полученные результаты вызывают беспокойство, потому что, если живой вирус «прилипнет» к одежде медицинских работников, он может быть перенесен из больницы к ним домой и перейти на различные поверхности, позволяя ему распространяться.
Микробиолог доктор Кэти Лэрд, руководившая исследованием, проинформировала правительство, что всю медицинскую форму следует стирать в больницах в соответствии с коммерческими стандартами или в промышленной прачечной.
Доктор Лэрд, глава группы исследования инфекционных заболеваний в DMU, говорит: «Когда пандемия только началась, было очень мало понимания того, как долго коронавирус может выжить на текстиле. Наши результаты показывают, что три из наиболее часто используемых тканей в здравоохранении представляют риск передачи вируса. Если медсестры и медицинские работники принесут свою форму домой, они могут оставить следы вируса на других поверхностях».
Общественное здравоохранение Англии (PHE) опубликовало в 2020 году руководство о том, что униформу медицинских работников следует стирать в соответствии с промышленными стандартами.
Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) заявляет, что домашняя стирка при температуре не менее 60 °C помогает избавиться от патогенов. Однако д-р Лэрд предупреждает, что это руководство NHS основано на данных 14-летней давности и требует срочного пересмотра.
Исследователи проверили рекомендации NHS на 100-процентном хлопке, наиболее распространенном текстиле, используемом в сфере здравоохранения. Когда вирус был смешан с искусственной слюной, исследователи обнаружили, что домашние стиральные машины не могут удалить весь вирус. Только при использовании детергента и температуре воды не менее 67 °C вирус полностью инактивировался.
«Хотя мы видим из исследований, — утверждает доктор Лэрд, — что стирка этих материалов при высокой температуре, даже в бытовой стиральной машине, действительно удаляет вирус, это не устраняет риск того, что зараженная одежда оставит следы коронавируса на других поверхностях в доме или машине перед тем, как одежду постирают. Теперь мы знаем, что вирус может выжить до 72 часов на некоторых тканях, а также может передаваться на другие поверхности. Это исследование подтвердило мою рекомендацию стирать всю медицинскую форму на месте в больницах или в промышленной прачечной».