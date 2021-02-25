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11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британская полиция разыскивает неизвестного, который отправляет людям деньги

Стражи правопорядка хотят выяснить причину такой доброты.

Полицейский департамент города Фром, британского графства Сомерсет, опубликовал на своей странице на Facebook довольно необычное объявление.

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В нем стражи правопорядка рассказали о таинственном человеке, который рассылает местным жителям конверты с деньгами.

Сообщается, что конверты неизвестный просовывает в почтовые ящики и прорези для корреспонденции прямо на входных дверях.

По всей вероятности, конверты он отправляет случайным людям, по крайней мере, пока никакой закономерности полиция выяснить не смогла. Сейчас они разыскивают неизвестного благотворителя или любую информацию о нем, чтобы выяснить, с чем связана такая акция неслыханной щедрости, пишет LADBible.

Екатерина Гура

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