Почему маловероятно заражение коронавирусом через продукты в магазине

Подтвержденных случаев передачи COVID-19 через пищу или пищевую тару нет, отмечали в ВОЗ. Такой же позиции придерживаются в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По результатам исследования Роспотребнадзора
о наличии коронавируса на различных поверхностях в окружающей среде заражение коронавирусом через продукты питания маловероятно.
Михаил Лебедевведущий эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Безопасность продуктов и неспособность домашнего скота быть переносчиками коронавируса доказывает и проведенное осенью 2020 года исследование немецких ученых и федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. Оно показало, что свиньи и куры не восприимчивы к SARS-CoV-2.
На протяжении исследования никаких клинических признаков, включая повышение температуры тела, не наблюдалось ни у одной из 12 свиней или 20 цыплят. Все собранные образцы были отрицательными на геном SARS-CoV-2 — реактивные антитела также не обнаружены.
«Мы обнаружили, что ни у свиней, ни у цыплят не было никаких признаков инфекции, и ни одно из контактных животных не заразилось. Это открытие имеет особое значение для анализа риска у этих сельскохозяйственных животных, которые содержатся в большом количестве и находятся в контакте с людьми», — написали авторы исследования в научном журнале Lancet.
О невозможности прямого заражения коронавирусом через пищу и воду говорит замруководителя Научно-исследовательского испытательного центра ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. Горбатова» РАН Юлия Юшина:
COVID-19 является респираторным заболеванием, и основной путь передачи — через контакт с человеком. Коронавирусы не могут размножаться в пище — для размножения им нужен животный хозяин или человеческий организм.
Эксперт отметила, что есть теоретическая возможность заразиться через упаковку продукта питания, но нет подтвержденных исследований того, что коронавирус передается через поверхности.
«Пищевые продукты могут быть источником вируса, только в том случае, если произошло заражение от человека. Чтобы устранить опасения, что вирус, присутствующий на упаковке, может попасть в дыхательную систему (например, при прикосновении к лицу), люди, контактирующие с упаковкой, включая потребителей, должны придерживаться рекомендаций органов общественного здравоохранения относительно надлежащей гигиены, включая регулярное и эффективное мытье рук, — сообщила Юшина.
На отсутствие доказательств того, что вирус может передаваться через поверхности, обращали внимание в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Вместе с тем там отмечали важность частой дезинфекции поверхностей и предметов, к которым прикасаются несколько человек.
Вместе с тем Юшина заметила, что некоторые исследования говорят о способности вируса выживать на поверхностях, в том числе и на пластике.
«Недавние исследования оценили выживаемость вируса COVID-19 на разных поверхностях и показали, что вирус может оставаться жизнеспособным до 72 часов на пластике и нержавеющей стали, до четырех часов — на меди и до 24 часов на картоне. Однако исследования проводились в лабораторных условиях (при контроле относительной влажности и температуры) и должны интерпретироваться с осторожностью в реальной среде», — заключила она.
Профессор микробиологии Рутгерского университета в США Эмануэль Голдман также указывает, что при лабораторных исследованиях использовались образцы, содержавшие порядка 10 млн вирусов, тогда как, например, в капле жидкости, выделяемой при чихании и случайно попадающей на поверхность, их всего около 100.
«Шансы передачи коронавируса через неодушевленные поверхности очень малы», — написал Голдман в журнале Lancet.
Основные риски заражения COVID-19 в общественных местах связаны с нарушением мер профилактики — отсутствием на посетителях масок и несоблюдением социальной дистанции, напомнил ведущий эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.