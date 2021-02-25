13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Канадскую реку официально признали личностью
Теперь у нее есть свои права, свободы и законные опекуны.
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Канадские экологи воспользовались лазейкой в законе и добились официального признания реки Мэгпай в провинции Квебек личностью. Этот статус подтвержден решениями местного совета Инну и местного муниципалитета Мингани.
Теперь река законно имеет свои права и свободы. Никто не может ее уничтожить или «взять в рабство». Кроме того, у нее могут быть и официальные опекуны — люди, которые проживают ближе всего к ее берегам.
Признание реки личностью было важным шагом по ее спасению. Экологи пошли на это, чтобы защитить реку от посягательств гидроэнергетической компании Hydro Quebec. По словам активистов, их вдохновил опыт новозеландских коллег, которые в 2017 году через суд добились признания личностью реку Вангануи.
Екатерина Гура