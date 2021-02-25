13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тигр, переходивший дорогу в Хабаровском крае, попал на видео
Его сняли случайные автомобилисты.
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Центр «Амурский тигр», занимающийся спасением и изучением этих полосатых хищников на территории России, опубликовал на своей
Проезжая на машине через лес, люди увидели большого и очень упитанного тигра, переходившего дорогу. Хищника, остановившегося недалеко от трассы, они сняли на камеру телефона. Судя по всему, тигр удивился внезапным гостям и такому повышенному вниманию, но решил не убегать и тоже понаблюдать за людьми.
Решив больше не смущать хищника, автомобилисты поехали дальше, а тигр продолжил сидеть на обочине и смотреть им вслед.
Сообщается, что такие внезапные встречи с тиграми стали случаться все чаще. Специалисты просят людей не пытаться контактировать с животными и не пугать их.
Екатерина Гура