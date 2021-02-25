Что такое корпоративная пенсия?

Работодатели мотивируют сотрудников не только финансово: крупные и средние компании предлагают работникам социальный пакет, в который входит медицинская страховка, абонемент в фитнес-зал и/или оплата бензина/проездного/обеда.
В соцпакет некоторых предприятий входят даже пенсии. Называются они корпоративными: это когда компания софинансирует будущую пенсию сотрудника. Эта культура особенно распространена в развитых странах — работодатель (нередко вместе с сотрудником) делает отчисления в специальный фонд. Когда гражданин достигает пенсионного возраста, он начинает получать выплаты из этого фонда. Размер пенсии зависит от предприятия, где трудился работник, и от срока службы там (чем дольше работал, тем больше было сделано отчислений, тем больше будет сумма выплаты). По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Финляндии, Швейцарии, Норвегии участниками программы корпоративных пенсий являются 70−80% населения.
Зачем компаниям помимо обязательных страховых и пенсионных взносов платить еще и дополнительные корпоративные пенсии? Во-первых, за это организации получают налоговые преференции. Во-вторых, эта мера повышает лояльность и мотивацию сотрудников: зная, что помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане получат еще и дополнительную, корпоративную пенсию, они годами работают в одной компании.
В России корпоративные пенсии, в основном, платят в нефтегазовых и металлургических предприятиях. По данным опроса НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру», 3% россиян являются участниками корпоративных пенсионных программ, 16% соотечественников знают о корпоративных пенсиях, 18% о них слышали, передает РБК.
84% граждан хотели бы получать дополнительную пенсию от работодателя. Год назад их число было меньше: 78%. Более трети опрошенных согласны на корпоративную выплату как минимум в 30 тысяч рублей в месяц.
Интересно, что наиболее заинтересованы в корпоративных пенсионных программах не предпенсионеры, а молодые люди: в возрасте от 18 до 25 лет пенсию от работодателя хотели бы получать 81% россиян. А вот возрастной группе от 56 лет КПП доверяют меньше.
19% россиян хотели бы накопить приличный капитал к выходу на пенсию, говорится в другом исследовании НПФ Сбербанка. 22% соотечественников «солидным состоянием» называют сумму в 5−10 миллионов рублей. У 10% запросы куда как выше — 10 миллионов долларов, это не только для себя, а еще для потомков. 14% назвали сумму в 1 миллион долларов: именно столько по их оценке нужно, чтобы воплотить в жизнь все желания, нереализованные во время работы.
Если говорить о желаемых пенсиях, то самые высокие выплаты хотели бы получать сотрудники IT-сферы (23%), строительной индустрии (22%) и финансовой отрасли (22%) — не менее 100 тысяч рублей в месяц.
Запросы медиков и учителей (21%), поваров и официантов (23%), работников транспортных и логистических компаний (19%) скромнее — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц.
А на самые невысокие пенсии согласны служащие производств: здесь 20% работников будут удовлетворены ежемесячной выплатой от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.