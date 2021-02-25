Финляндия введет локдаун на три недели

Власти Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введут в стране трехнедельный локдаун — с 8 по 28 марта. Об этом сообщает информационный портал Yle.
Согласно решению правительства, в этот период учащиеся средних и старших классов будут переведены на дистанционный формат обучения. В стране будут приостановлены групповые занятия для лиц старше 12 лет. На детей до этого возраста ограничения не распространяются.
Правительство внесет в парламент предложение о закрытии предприятий общепита в большинстве регионов (это не коснется районов с наиболее спокойной ситуацией по COVID-19). Они смогут работать на доставку. Ресторанному бизнесу будет оказана финансовая помощь, пообещала премьер Сана Марин.
Помимо этого в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией власти рекомендовали запретить проведение мероприятий с числом участников, превышающим шесть человек.
Комендантского часа в стране не будет. Решение о возможном переносе муниципальных выборов не принято.
В конце января власти Финляндии представили план действий на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, он предусматривает трехуровневую шкалу действий. При первом уровне в стране сохраняются все принятые ранее ограничения, также правительство требует увеличить число сотрудников на удаленной работе и массово использовать защитные маски. Переход на второй уровень запланирован при росте числа инфицированных, он подразумевает перевод старшеклассников на домашнее обучение. Третий уровень ограничительных мер включает в себя введение режима чрезвычайной ситуации и ограничение передвижения.
Национальный институт здоровья и благосостояния Финляндии накануне предложил обсудить возможность перехода на второй уровень ограничительных мер.
В середине февраля в стране выявили новую мутацию коронавируса, которая получила название Fin-796H. Эта разновидность имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов SARS-CoV-2.
19 февраля правительство страны внесло в парламент законопроект, который подразумевает ужесточение наказания за отказ от медицинского обследования и тестирования на коронавирус. Местным органам здравоохранения и врачам предложили дать полномочия проводить обязательные медосмотры и тестировать на COVID-19 в отдельных случаях: при въезде в Финляндию граждан из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой, при въезде в определенные периоды или для некоторых категорий работников.
По состоянию на 25 февраля в стране подтверждено 55 687 случаев коронавируса, из них 758 человек заразились штаммами, которые впервые были выявлены в Великобритании и ЮАР. Зарегистрировано 740 летальных исходов.