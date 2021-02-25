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16:00 (мск), источник: РБК

Финляндия введет локдаун на три недели

С 8 по 28 марта школьников переведут на дистанционку. Власти рекомендовали ограничить работу ресторанов и запретить собираться группами больше чем по шесть человек в регионах с неблагоприятной ситуацией по COVID-19.

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Источник: AFP 2020

Власти Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введут в стране трехнедельный локдаун — с 8 по 28 марта. Об этом сообщает информационный портал Yle.

Согласно решению правительства, в этот период учащиеся средних и старших классов будут переведены на дистанционный формат обучения. В стране будут приостановлены групповые занятия для лиц старше 12 лет. На детей до этого возраста ограничения не распространяются.

Правительство внесет в парламент предложение о закрытии предприятий общепита в большинстве регионов (это не коснется районов с наиболее спокойной ситуацией по COVID-19). Они смогут работать на доставку. Ресторанному бизнесу будет оказана финансовая помощь, пообещала премьер Сана Марин.

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Помимо этого в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией власти рекомендовали запретить проведение мероприятий с числом участников, превышающим шесть человек.

Комендантского часа в стране не будет. Решение о возможном переносе муниципальных выборов не принято.

В конце января власти Финляндии представили план действий на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, он предусматривает трехуровневую шкалу действий. При первом уровне в стране сохраняются все принятые ранее ограничения, также правительство требует увеличить число сотрудников на удаленной работе и массово использовать защитные маски. Переход на второй уровень запланирован при росте числа инфицированных, он подразумевает перевод старшеклассников на домашнее обучение. Третий уровень ограничительных мер включает в себя введение режима чрезвычайной ситуации и ограничение передвижения.

Национальный институт здоровья и благосостояния Финляндии накануне предложил обсудить возможность перехода на второй уровень ограничительных мер.

В середине февраля в стране выявили новую мутацию коронавируса, которая получила название Fin-796H. Эта разновидность имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов SARS-CoV-2.

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19 февраля правительство страны внесло в парламент законопроект, который подразумевает ужесточение наказания за отказ от медицинского обследования и тестирования на коронавирус. Местным органам здравоохранения и врачам предложили дать полномочия проводить обязательные медосмотры и тестировать на COVID-19 в отдельных случаях: при въезде в Финляндию граждан из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой, при въезде в определенные периоды или для некоторых категорий работников.

По состоянию на 25 февраля в стране подтверждено 55 687 случаев коронавируса, из них 758 человек заразились штаммами, которые впервые были выявлены в Великобритании и ЮАР. Зарегистрировано 740 летальных исходов.

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Наталия Анисимова

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