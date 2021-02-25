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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник превращает камни в миниатюрных животных (фото)

Его работы очень детальны и реалистичны.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Итальянский художник Роберто Риццо, который сейчас живет на юге Испании, рисует удивительно реалистичные портреты домашних и диких животных и птиц на камнях.

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Обычно он рисует портреты на небольших экземплярах, которые легко помещаются в ладони, но иногда он превращает в животных совсем крошечные или, наоборот, гигантские камни, рисуя на них акриловыми красками.

Заниматься живописью на камнях Роберто начал еще в 1996 году, когда нашел экземпляр, который своей формой напомнил ему собаку.

Кстати, японская художница по имени Акиэ Наката также разделяет любовь своего коллеги к камням. Она тоже превращает их в миниатюрных животных и птиц.

Екатерина Гура

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