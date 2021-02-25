17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник превращает камни в миниатюрных животных (фото)
Его работы очень детальны и реалистичны.
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Итальянский художник Роберто Риццо, который сейчас живет на юге Испании, рисует удивительно реалистичные портреты домашних и диких животных и птиц на камнях.
Обычно он рисует портреты на небольших экземплярах, которые легко помещаются в ладони, но иногда он превращает в животных совсем крошечные или, наоборот, гигантские камни, рисуя на них акриловыми красками.
Заниматься живописью на камнях Роберто начал еще в 1996 году, когда нашел экземпляр, который своей формой напомнил ему собаку.
Кстати, японская художница по имени Акиэ Наката также разделяет любовь своего коллеги к камням. Она тоже превращает их в миниатюрных животных и птиц.
Екатерина Гура