18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самый большой в мире снежный лабиринт стал вдвое больше из-за коронавируса
Его создатели решили обеспечить посетителям безопасную социальную дистанцию
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Канадский снежный лабиринт A Maze In Corn в городке
Совладелица лабиринта Энджи Масс рассказала, что
Если на момент регистрации рекорда площадь лабиринта составляла 2789 квадратных метров, то сейчас она составляет 5351 квадратных метров, пишет Global News.
По словам владельцев A Maze In Corn, в этом году строительство лабиринта заняло около шести недель, а
Екатерина Гура