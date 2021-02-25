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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самый большой в мире снежный лабиринт стал вдвое больше из-за коронавируса

Его создатели решили обеспечить посетителям безопасную социальную дистанцию

Канадский снежный лабиринт A Maze In Corn в городке Сент-Адольф, в провинции Манитоба, который в 2019 году был официально был внесен в Книгу рекордов Гиннесcа как самый большой в мире, стал почти вдвое больше.

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Совладелица лабиринта Энджи Масс рассказала, что из-за коронавируса посетителям решили обеспечить безопасную социальную дистанцию, а потому достроили лабиринт и увеличили его площадь почти на 92 процента.

Если на момент регистрации рекорда площадь лабиринта составляла 2789 квадратных метров, то сейчас она составляет 5351 квадратных метров, пишет Global News.

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По словам владельцев A Maze In Corn, в этом году строительство лабиринта заняло около шести недель, а из-за необычайно теплой погоды открыть его получилось не в январе, а лишь в середине февраля.

Екатерина Гура

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