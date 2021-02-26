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11:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Канадская пума из московской хрущевки

Москвич Сергей несколько лет назад завел себе канадскую пуму. Он уверяет, что животное не агрессивное и ласковое, но не все соседи с этим согласны.

Когда-то Сергей Татаринцев был собачником, а потом ему очень захотелось иметь… пуму. Настолько, что он обогнал введение запрета на содержание этого вида кошачьих дома и вот уже полтора года воспитывает самца канадской пумы по кличке Геркулес.

Сергей живет с пумой в однокомнатной квартире на западе Москвы, выгуливает ее в парке неподалеку и совершенно не согласен с зоологами, которые утверждают: зверь не может считаться ручным.

Кошка в 60 кг весом дружит с многими местными собаками, но недавний инцидент вновь разжег дискуссии о том, насколько уместно такое соседство.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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