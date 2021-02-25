20:30 (мск), источник: RTVi
Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 млн человек
Число жертв коронавируса в мире 25 февраля превысило 2,5 млн человек. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
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Численность заразившихся с начала эпидемии достигла 112 млн человек.
Самое большое количество жертв приходится на США (506 тысяч умерших), Бразилию (250 тысяч), Мексику (183 тысячи), Индию (157 тысяч) и Великобританию (122 тысячи).
Предыдущую планку в 2 млн умерших мир преодолел чуть больше месяца назад — 15 января. А 26 января, число заражений в мире достигло 100 млн.
С конца 2020 года в разных странах мира началась вакцинация от коронавируса. По данным ТАСС, уже к 3 февраля число привившихся превысило число заразившихся.
Первые заражения коронавирусом зафиксировали в конце 2019 года в Китае. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.
Самым вероятным источником коронавируса ученые называют летучих мышей, но они до сих пор не выяснили, передался ли вирус человеку от них напрямую или через