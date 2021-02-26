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07:49 (мск), источник: RTVi

Ученые зафиксировали максимальное замедление Гольфстрима в Атлантике

Гольфстрим и другие течения в Северной Атлантике вышли на минимум активности, который не наблюдался на протяжении как минимум тысячи лет. Об этом написала газета Guardian со ссылкой на исследование климатологов.

Источник: AP 2020

Специалисты из Германии, Ирландии и Британии в ходе исследования применили подход, основанный на косвенных, или прокси-данных — свидетельствах климата прошлого: кораллах, ледяных кернах, исторических записях судовых журналов.

Они пришли к выводу, что круговорот течений в Атлантике оставался стабильным до середины 19 века, когда завершился малый ледниковый период. С тех пор он начал слабеть, темпы чего ускорились в середине 20 века. По словам климатологов, причиной этому могут быть климатические изменения, вызванные деятельностью человека.

Увеличение количества осадков и усиленное таяние ледникового щита Гренландии добавляют пресную воду в теплое течение Гольфстрим, что снижает его соленость, а, следовательно, и плотность. При этом меньшее количество воды опускается на глубину, и поток ее ослабевает.

По мнению исследователей, если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима — течения, несущего теплые воды из тропиков к берегам Европы — ослабеет еще на 34−45% к концу столетия. Это может вызвать полную остановку «конвейера течений». «Конвейером» ученые называют систему взаимосвязанных глубинных течений, которые переносят воду фактически по всему Мировому океану.

Дальнейшее замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — системы океанических течений в Атлантике, оказывающей существенное влияние на глобальный климат — может привести к большему количеству штормов в Британии, более холодным зимам и аномально жарким летним периодам, а также засухам по всей Европе. Ослабление Гольфстрима также приведет к повышению уровня Атлантического океана.

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