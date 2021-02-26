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01:23 (мск), источник: Известия

Танки «Армата» станут мобильными штабами

Новейший танк Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы Т-14 способен защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. А в случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125-миллиметровой пушки 2А82−1М.

Командир танковой роты или батальона на специальном экране, установленном в «Армате», сможет увидеть не только позиции противника, но и где находятся его боевые машины, узнать какую задачу они выполняют, их техническое состояние и даже остаток боекомплекта.

Чтобы отдать приказ, надо будет только указать место или цель и нажать несколько клавиш. В режиме реального времени командир сможет вызвать удар авиации и артиллерии.

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«В послевоенное время советская промышленность всегда выпускала командирские версии основных боевых танков: Т-62К, Т-72К и других. Эти машины были у комбатов», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, в армии сейчас создано более 100 тактических групп, укомплектованных контрактниками, они готовы к немедленному применению. И для них «Армата» в качестве командирского танка была бы очень полезна.

Ранее гендиректор разработчика «Арматы» — Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов сообщил, что до конца 2021 году в армию поступит установочная партия Т-14. Устойчивые серийные поставки планируется начать со следующего года.

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