Ученые рассказали о вероятности патологий зрения из-за COVID-19

«Коронавирус может поражать сосуды глаз, вызывая микрососудистые повреждения сетчатки. Они проявляются следующим образом: воспалением по типу васкулита и состоянием гиперкоагуляции (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания). Воспаление чаще всего проявляется помутнениями в стекловидном теле, изменениями на сетчатке. Тромбозы вен и артерий сетчатки проявляются снижением зрения, иногда изменением поля зрения», — пояснила «Известиям» заведующая отделением офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, действительный член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS), член Российского общества офтальмологов Ника Тахчиди.
Опасность инфекции для зрения подтверждают и международные исследования. Вирусную РНК SARS-CoV-2 также обнаружили в части образцов сетчаток умерших пациентов с COVID-19, сказано в работе специалистов из КНР.
Ученые пришли к выводу, что коронавирус может распространяться через слезы и аэрозоли. Поэтому необходимы дополнительные исследования глазных болезней, вызванных инфекцией, полагают авторы работы.