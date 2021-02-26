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01:18 (мск), источник: Известия

Ученые рассказали о вероятности патологий зрения из-за COVID-19

COVID -19 может вызывать нарушения зрительной системы, сообщили «Известиям» в отделении офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России. Речь о поражениях глазной поверхности (конъюнктивитах), изменениях на сетчатке, воспалениях и тромбозах сосудов глаз.

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Источник: Известия

«Коронавирус может поражать сосуды глаз, вызывая микрососудистые повреждения сетчатки. Они проявляются следующим образом: воспалением по типу васкулита и состоянием гиперкоагуляции (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания). Воспаление чаще всего проявляется помутнениями в стекловидном теле, изменениями на сетчатке. Тромбозы вен и артерий сетчатки проявляются снижением зрения, иногда изменением поля зрения», — пояснила «Известиям» заведующая отделением офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, действительный член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS), член Российского общества офтальмологов Ника Тахчиди.

Опасность инфекции для зрения подтверждают и международные исследования. Вирусную РНК SARS-CoV-2 также обнаружили в части образцов сетчаток умерших пациентов с COVID-19, сказано в работе специалистов из КНР.

Ученые пришли к выводу, что коронавирус может распространяться через слезы и аэрозоли. Поэтому необходимы дополнительные исследования глазных болезней, вызванных инфекцией, полагают авторы работы.

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