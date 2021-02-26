Ученые заявили о невозможности починить корпус МКС

«В металлической оболочке МКС со временем от наличия циклических механических нагрузок и термоциклирования (станция оказывается то на солнечной стороне, то в области тени), будут появляться и увеличиваться трещины. Примерно те же процессы привели к разрушению “Мира”. Срок его службы продлевали до тех пор, пока было возможно как-то залатать повреждения», — пояснил заведующий кафедрой физической электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Семенов.
По его словам, процесс появления новых трещин на МКС неизбежен и необратим, — станция почти выработала свой ресурс.
«Восстановить свойства уставшего металла можно только путем его переплавки. Таким образом, полностью заменять нужно весь корпус аварийного модуля МКС, а это невозможно», — считает эксперт.
В корпусе модуля «Звезда» может быть несколько трещин, ставших причиной утечки воздуха на МКС. Об этом стало известно из переговоров космонавтов, которые НАСА транслировала 24 февраля.