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01:37 (мск), источник: Известия

Ученые заявили о невозможности починить корпус МКС

На МКС может быть больше шести трещин, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Скорее всего, станция уже выработала свой ресурс, опасаются специалисты. Металл износился, и исправить это можно, только переплавив его, что сделать невозможно, пояснили они. Станция эксплуатируется с 1998 года, и изначально она была рассчитана на 15 лет.

Источник: Reuters

«В металлической оболочке МКС со временем от наличия циклических механических нагрузок и термоциклирования (станция оказывается то на солнечной стороне, то в области тени), будут появляться и увеличиваться трещины. Примерно те же процессы привели к разрушению “Мира”. Срок его службы продлевали до тех пор, пока было возможно как-то залатать повреждения», — пояснил заведующий кафедрой физической электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Семенов.

По его словам, процесс появления новых трещин на МКС неизбежен и необратим, — станция почти выработала свой ресурс.

«Восстановить свойства уставшего металла можно только путем его переплавки. Таким образом, полностью заменять нужно весь корпус аварийного модуля МКС, а это невозможно», — считает эксперт.

В корпусе модуля «Звезда» может быть несколько трещин, ставших причиной утечки воздуха на МКС. Об этом стало известно из переговоров космонавтов, которые НАСА транслировала 24 февраля.

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