09:47 (мск), источник: RTVi
Земфира выпустила первый за восемь лет альбом
Земфира выпустила новый альбом под названием «Бордерлайн». Это первая полноформатная работа певицы за восемь лет.
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С полуночи 25 февраля альбом доступен в «Яндекс. Музыке», Spotify и других стриминговых сервисах.
Всего в альбоме 12 треков, в том числе «Остин», клип на который был выпущен неделю назад. Эта композиция посвящена герою мобильной игры Homescapes российского разработчика Playrix.
О том, что в этом году певица выпустит новую пластинку, актриса и подруга Земфиры Рената Литвинова рассказала три недели назад. Готовящийся к выходу альбом она тогда назвала гениальным.
«Бордерлайн» — седьмой полноформатный студийный альбом Земфиры. Предыдущая работа — «Жить в твоей голове» — вышла в феврале 2013 года.