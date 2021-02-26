Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
24Скончался актер Андрей Мягков
09:47 (мск), источник: RTVi

Земфира выпустила первый за восемь лет альбом

Земфира выпустила новый альбом под названием «Бордерлайн». Это первая полноформатная работа певицы за восемь лет.

Источник: РИА "Новости"

С полуночи 25 февраля альбом доступен в «Яндекс. Музыке», Spotify и других стриминговых сервисах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего в альбоме 12 треков, в том числе «Остин», клип на который был выпущен неделю назад. Эта композиция посвящена герою мобильной игры Homescapes российского разработчика Playrix.

О том, что в этом году певица выпустит новую пластинку, актриса и подруга Земфиры Рената Литвинова рассказала три недели назад. Готовящийся к выходу альбом она тогда назвала гениальным.

«Бордерлайн» — седьмой полноформатный студийный альбом Земфиры. Предыдущая работа — «Жить в твоей голове» — вышла в феврале 2013 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 США нанесли авиаудар по проиранской милиции в Сирии
Владелец TikTok выплатит $92 млн для урегулирования судебных исков в США 
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Российские дипломаты покинули КНДР на самодельной дрезине
Средний размер ипотеки россиян обновил исторический максимум
Израиль свернул программу «вакцинной дипломатии» после проверки
Две страны сорвали платежи по межгоскредитам России
Домашнее задание семилетней дочки поставило в тупик доктора наук
Ученые зафиксировали беспрецедентное ослабление Гольфстрима
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Почему не надо часто менять моторное масло?
Зеленский провёл встречу с Куртом Волкером
9 детективов, от которых за уши не оттащишь
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Метеорологи рассказали о глобальном похолодании в России
Занесло на снегу? Видео момента смертельной аварии в Н. Новгороде
Горячие темы на Авто
Дурак--- 218
"Российская общественная инициатива" во всех городах или только в Москве? 215
Праздник с каплей грусти -- 189
Китай победил крайнюю бедность. Это заявлено на их съезде. 164
Новости партнеров
Удар по своей стране: чего добивается команда Навального
Есть версия: чего ждут западные дипломаты от Навального
Факты о Навальном: как построил карьеру лидер оппозиции
Для пациентов с болезнями почек COVID-19 особенно опасен
Популярные темы на «Детях»
Тема поболтать 265
А вы отвечаете на незнакомые номера? внезапное знакомство 253
А ведь каждый ребенок индивидуален!!! 153
Не знаю как назвать тему 139
Новости партнеров
Правда о вакцине. Мифы о вакцинации: что говорят иммунологи
Что произойдет, если сделать прививку человеку с COVID-19
Снизить риски: эксперт – о вакцинации для пожилых
Отмена привилегий: как замалчивались преступления Навального
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь