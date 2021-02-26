Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
21Скончался Василий Лановой
12:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Директор ФСИН заявил об оттоке граждан из мест заключения

Глава ФСИН Александр Калашников заявил о «минимальных значениях» числа заключенных «за всю новейшую историю России», связав это со «структурными изменениями в отношении к изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных». В колониях количество отбывающих наказание сократилось на 11,1%, тогда как в СИЗО, напротив, выросло более чем на 6,5%. Общее же число заключенных в России составило около 483 тыс. человек, тогда как в 2019 году их насчитывалось 524 тыс. Эксперты увидели тревожный сигнал в росте числа содержащихся в СИЗО, а снижение общей численности заключенных связали с падением общего уровня преступности и демографической ситуацией.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О сокращении числа заключенных в российских колониях и СИЗО в четверг заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, выступая в Совете федерации. По его словам, эта тенденция в местах лишения свободы наблюдалась весь 2020 год, где к 1 января 2021 года их количество снизилось на 47 479 человек. Притом что лимит для заключенных в исправительных учреждениях составляет 591 117 мест, в прошлом году там содержалось 378 688 человек.

Новость
Госдеп заявил об «ужасном нарушении прав человека» в России

Количество подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые содержатся в 209 СИЗО и 86 помещениях, функционирующих как следственные изоляторы, выросло в 2020 году на 6439 человек. При лимите в 122 тыс. мест их численность к 1 января 2021 года составила 104 220 человек.

Таким образом, по словам Александра Калашникова, общее количество заключенных в России составило около 483 тыс. человек, тогда как в 2019 году их насчитывалось 524 тыс.

Глава ФСИН назвал эти показатели «минимальным значением за всю новейшую историю России» и связал их со «структурными изменениями в отношении к изоляции подозреваемых, обвиняемых, осужденных и работы с ними». Он привел данные международного центра исследования тюрем, согласно которым Россия за последние десять лет переместилась со второго на двадцатое место в мире по числу заключенных на 100 тыс. населения.

Снижение числа заключенных в колониях член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева связала с падением уровня преступности в целом, а также с решениями судов чаще избирать альтернативные меры наказания.

Однако рост числа заключенных в СИЗО она назвала «катастрофой». «Мы возвращаемся к тем временам, когда в СИЗО отправляли за мелкие преступления, — пояснила госпожа Меркачева.— По нашим наблюдениям, туда снова стали чаще помещать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети. Изоляторы снова забиты предпринимателями. Это говорит о низком качестве работы следствия».

По словам члена ОНК, она и ее коллеги все чаще получают жалобы на следователей, которые угрожают ухудшением условий содержания в СИЗО и запугивают увеличением будущего срока, если обвиняемые не дадут нужные показания.
Новость
Мобильные операторы заблокируют номера заключенных

«Я рад, что несколько тысяч человек уехали домой из зала суда, а не в колонию, но не могу не тревожиться за судьбу тех, кто остался, — прокомментировал заявление главы ФСИН сотрудничающий с фондом “Русь сидящая” (внесен в реестр иностранных агентов) адвокат Даниил Берман.— Условия их содержания порой сложно назвать человеческими, а норма труда, которую взваливают на осужденных, часто увеличивается из-за сокращения их числа»..

По словам господина Бермана, в последние годы действительно сократилось число заключенных, но «одновременно с этим и сами колонии, особенно со ссылкой на пандемию, закрыли двери колоний от адвокатов и членов ОНК, журналистов, и нелегкая жизнь заключенных стала еще более невыносимой».

Юрист «Руси сидящей» Ольга Подоплелова связала сокращение числа заключенных «во многом с демографическими сдвигами и изменением структуры преступности, активным использованием судами условного осуждения»: «Кроме того, в последние годы это объясняется также действием закона о зачете срока предварительного заключения из расчета “день за полтора”. Как видим, число содержащихся под стражей при этом только растет».

Мария Литвинова

 Депутат предложил создать Русскую республику со столицей на Урале
«У Пашиняна есть последний шанс уйти без потрясений»
Алиев прокомментировал заявление Пашиняна об «Искандерах»
Россиянам назвали способ накопить на пенсию в 100 тысяч рублей
СМИ: в Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц
Две страны сорвали платежи по межгоскредитам России
Израиль свернул программу «вакцинной дипломатии» после проверки
Ученые зафиксировали беспрецедентное ослабление Гольфстрима
На Гавайях сфотографировали «потустороннюю» молнию
Горячие темы на Авто
"Российская общественная инициатива" во всех городах или только в Москве? 224
Дурак--- 225
Праздник с каплей грусти -- 189
Китай победил крайнюю бедность. Это заявлено на их съезде. 167
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Популярные темы на «Детях»
Тема поболтать 371
Забавные картинки 328
Как правильно называть людей негроидной расы 289
А вы отвечаете на незнакомые номера? внезапное знакомство 257
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь