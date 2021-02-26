13:57 (мск), источник: BFM.ru
Швейцарский город решает снизить налоги, потому что он слишком богат
Муниципалитет не может брать больше денег, чем ему нужно.
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Экономическому положению этого швейцарского города можно позавидовать. В 2020 году город Колони с населением 5500 человек, расположенный в кантоне Женева, получил 60 миллионов швейцарских франков доходов бюджета (54 миллиона евро), что более чем вдвое больше, чем ожидалось (27 миллионов франков, или 24 миллиона евро), сообщает 7sur7.
Население коммуны прирастает в основном миллионерами и миллиардерами. Присутствие
Благодаря всем доходам город сам по себе достаточно богат и может позволить себе снизить местные налоги. «Муниципалитет не может брать больше денег, чем ему нужно», — сказала Катрин Панке, советник по административным вопросам, отвечающий за финансы муниципалитета.