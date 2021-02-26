Китайская чаша, купленная на рынке в США, оказалась древней реликвией

Очень выгодную покупку сделал на распродаже в Коннектикуте житель США, пожелавший остаться неизвестным. Мужчина приобрел за 35 долларов фарфоровую китайскую чашу, которая показалась ему интересной. Фотографии своей покупки он отправил оценщику, чтобы узнать, не является ли чаша чем-то ценным.
Снимки фарфорового изделия попали к эксперту Анджеле Макатир, которая приехала посмотреть на него лично. Оказалось, что мужчина приобрел на рынке ценный артефакт XV века — фарфоровая чаша принадлежала двору императора Китая Чжу Ди, правившего с 1403 по 1424 годы.
До наших дней сохранилось лишь шесть подобных чаш, и все они сейчас хранятся в музеях.
Как такая редкость попала на блошиный рынок в США — большая загадка.
Узнав о ценности своей покупки, владелец чаши решил выставить ее на аукцион Sotheby’s, который состоится 17 марта. По предварительным оценкам, фарфоровая реликвия может уйти с молотка за 500 тысяч долларов, пишет СNN.