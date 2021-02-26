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11:09 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 11 086 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 5 октября

МОСКВА, 26 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 11 086, это минимальный показатель с 5 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 223 186, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Источник: Агентство «Москва»

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%.

Вылечившиеся

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 722, до 3 783 386.

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Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до уровня 89,6% от общего числа заразившихся.

Умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 428 против 446 днем ранее. Всего от инфекции умерли 85 304 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,02%, следует из данных штаба.

Москва

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 336. Всего в столице с начала пандемии выявили 974 914 инфицированных.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,14%. Днем ранее было выявлено 1 406 заболевших.

За сутки было зарегистрировано 45 летальных исходов из-за коронавируса, всего в столице умерли 14 966 человек.

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