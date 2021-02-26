В России выявили 11 086 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 5 октября

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 722, до 3 783 386.
Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до уровня 89,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 428 против 446 днем ранее. Всего от инфекции умерли 85 304 пациента.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,02%, следует из данных штаба.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 336. Всего в столице с начала пандемии выявили 974 914 инфицированных.
Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,14%. Днем ранее было выявлено 1 406 заболевших.
За сутки было зарегистрировано 45 летальных исходов из-за коронавируса, всего в столице умерли 14 966 человек.