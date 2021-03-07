00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 7 марта
День рождения телефона, введение пятидневной рабочей недели, первый отряд космонавтов в СССР и другие события этого дня в истории.
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7 марта 1876 года американский изобретатель Александр Белл запатентовал первый телефонный аппарат, который он назвал в документах «усовершенствованной моделью телеграфа». Эта модель состояла из небольшой кожаной мембраны, центр которой был прикреплен к пружине. Для концентрации звука над мембраной находился маленький сигнальный рожок. К устройству прилагалось несколько проводов и электрическая батарея.
В том же году телефон был продемонстрирован посетителям Всемирной выставки в Филадельфии, а в 1877 году Белл создал и первую телефонную компанию Bell Telephone Company.
Норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен в 1910 году планировал отправиться в Арктику для покорения Северного полюса. Однако, пока шла подготовка к экспедиции, Фредерик Кук и Роберт Пири объявили о том, что Северный полюс уже открыт. Тогда Амундсен изменил свои планы и отправился в Антарктиду.
Южного полюса он достиг 14 декабря 1911 года, но лишь 7 марта 1912 года исследователь сообщил миру о своем открытии, когда вместе со своей экспедицией добрался до города Хобарт на острове Тасмания.
7 марта 1933 года считается днем рождения одной из самых популярных настольных игр в мире — «Монополия». Ее придумал американский инженер Чарльз Дарроу, который во время финансового кризиса в стране потерял работу и зарабатывал на жизнь, выгуливая собак своих соседей.
Свое детище он предложил ведущим производителям игр в Америке — братьям Паркер, но те посчитали игру сложной и поначалу от нее отказались. Лишь к Рождеству 1935 года Паркер выпустили «Монополию» большим тиражом, и игра стала популярной не только в США, но и во всем мире, а ее создатель Чарльз Дарроу стал миллионером.
К 1960-м годам, после удачных запусков искусственных спутников Земли и летательных аппаратов с животными, в СССР назрел вопрос о подготовке космонавтов. В 1959 году появилось постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О подготовке человека к космическим полетам».
Из 3,5 тысяч кандидатов, подходящих под эти критерии, для собеседования отобрали 347 человек.
7 марта 1960 года в СССР был сформирован первый отряд космонавтов, состоявший из 12 военных летчиков: Ивана Аникеева, Валерия Быковского, Бориса Волынова, Юрия Гагарина, Виктора Горбатко, Владимира Комарова, Алексея Леонова, Григория Нелюбова, Андрияна Николаева, Павла Поповича, Германа Титова и Георгия Шонина.
7 марта 1967 года вышло постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. К вновь появившимся при Брежневе нерабочим праздничным дням теперь прибавились еще и субботы. Но еще долгое время под видом производственной необходимости рабочие были вынуждены выходить на «отработки» в так называемые «черные» субботы.