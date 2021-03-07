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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 7 марта

День рождения телефона, введение пятидневной рабочей недели, первый отряд космонавтов в СССР и другие события этого дня в истории.

День рождения телефона

7 марта 1876 года американский изобретатель Александр Белл запатентовал первый телефонный аппарат, который он назвал в документах «усовершенствованной моделью телеграфа». Эта модель состояла из небольшой кожаной мембраны, центр которой был прикреплен к пружине. Для концентрации звука над мембраной находился маленький сигнальный рожок. К устройству прилагалось несколько проводов и электрическая батарея.

В том же году телефон был продемонстрирован посетителям Всемирной выставки в Филадельфии, а в 1877 году Белл создал и первую телефонную компанию Bell Telephone Company.

Руаль Амундсен сообщил об открытии Южного полюса

Норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен в 1910 году планировал отправиться в Арктику для покорения Северного полюса. Однако, пока шла подготовка к экспедиции, Фредерик Кук и Роберт Пири объявили о том, что Северный полюс уже открыт. Тогда Амундсен изменил свои планы и отправился в Антарктиду.

Южного полюса он достиг 14 декабря 1911 года, но лишь 7 марта 1912 года исследователь сообщил миру о своем открытии, когда вместе со своей экспедицией добрался до города Хобарт на острове Тасмания.

Американец Чарльз Дарроу придумал игру «Монополия»

7 марта 1933 года считается днем рождения одной из самых популярных настольных игр в мире — «Монополия». Ее придумал американский инженер Чарльз Дарроу, который во время финансового кризиса в стране потерял работу и зарабатывал на жизнь, выгуливая собак своих соседей.

Ему пришла в голову идея сделать игру, в которой можно почувствовать себя преуспевающим бизнесменом, и так на свет появилась «Монополия».

Свое детище он предложил ведущим производителям игр в Америке — братьям Паркер, но те посчитали игру сложной и поначалу от нее отказались. Лишь к Рождеству 1935 года Паркер выпустили «Монополию» большим тиражом, и игра стала популярной не только в США, но и во всем мире, а ее создатель Чарльз Дарроу стал миллионером.

В СССР сформировали первый отряд космонавтов

К 1960-м годам, после удачных запусков искусственных спутников Земли и летательных аппаратов с животными, в СССР назрел вопрос о подготовке космонавтов. В 1959 году появилось постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О подготовке человека к космическим полетам».

В космонавты отбирали мужчин до 35 лет, ростом не более 175 сантиметров, весом до 75 килограммов, не имеющих проблем со здоровьем.

Из 3,5 тысяч кандидатов, подходящих под эти критерии, для собеседования отобрали 347 человек.

7 марта 1960 года в СССР был сформирован первый отряд космонавтов, состоявший из 12 военных летчиков: Ивана Аникеева, Валерия Быковского, Бориса Волынова, Юрия Гагарина, Виктора Горбатко, Владимира Комарова, Алексея Леонова, Григория Нелюбова, Андрияна Николаева, Павла Поповича, Германа Титова и Георгия Шонина.

Источник: РИА "Новости"

Переход на пятидневную рабочую неделю

7 марта 1967 года вышло постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. К вновь появившимся при Брежневе нерабочим праздничным дням теперь прибавились еще и субботы. Но еще долгое время под видом производственной необходимости рабочие были вынуждены выходить на «отработки» в так называемые «черные» субботы.

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