00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 5 марта
Отлучение Льва Толстого от Русской православной церкви, смерть Сталина и другие события, которыми запомнился этот день в истории.
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5 марта 1711 года указом Петра I в Петербурге был учрежден Правительствующий сенат — высший государственный орган в России по делам законодательства и государственного управления. Степень предоставленной Сенату власти определялась тем, что он был учрежден «вместо его царского величества собственной персоны» в отсутствие царя.
Значение Правительствующего сената стало падать после смерти Петра I, тогда же этот государственный орган утратил часть своих полномочий. К XIX веку Сенат превратился в высший орган суда и надзора. В таком виде, практически без изменений, он существовал до 5 декабря 1917 года, когда очередным декретом советской власти был упразднен.
В 1770 году в этот день в Бостоне произошла уличная стычка между горожанами, которые выражали недовольство налоговой политикой британских властей, и английскими солдатами. Английские солдаты открыли огонь по безоружной демонстрации горожан. В истории США инцидент получил название «бостонская бойня».
«Бостонская бойня» стала одним из кульминационных моментов противостояния Британии и ее североамериканских колоний. Она послужила сигналом к столь же легендарному «бостонскому чаепитию».
Ровно 120 лет назад великий русский писатель Лев Николаевич Толстой был отлучен от Русской православной церкви. Решение об этом было принято Святейшим Синодом 15 февраля и вызвало бурную полемику в обществе. Объявление об этом было размещено в «Церковных ведомостях». По сути, это была констатация отречения от церкви самого писателя.
5 марта 1942 года в Куйбышеве была впервые исполнена знаменитая Седьмая («Ленинградская») симфония композитора Дмитрия Шостаковича. Это великое произведение отражает не только волю к победе, но и непреодолимую силу духа русского народа. Музыка представляет собой хронику военных лет, в каждом звуке слышен след истории.
В Ленинграде симфония прозвучала 9 августа 1942 года, в день, когда по плану Гитлера город должен был пасть от блокады. Произведение транслировалось по радио, а также из городских уличных громкоговорителей.
В этот день в 1953 году в 21 час 50 минут умер Иосиф Виссарионович Сталин. О смерти генсека было объявлено по радио 6 марта 1953 года в 6 часов утра. Согласно официальным данным, он скончался от кровоизлияния в мозг.
Забальзамированное тело Сталина было помещено на всеобщее обозрение в Мавзолей Ленина. В 1961 году XXII съезд КПСС постановил, что «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина». В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из Мавзолея и погребено в могиле у Кремлевской стены.