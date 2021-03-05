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00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 5 марта

Отлучение Льва Толстого от Русской православной церкви, смерть Сталина и другие события, которыми запомнился этот день в истории.

Учреждение Сената

5 марта 1711 года указом Петра I в Петербурге был учрежден Правительствующий сенат — высший государственный орган в России по делам законодательства и государственного управления. Степень предоставленной Сенату власти определялась тем, что он был учрежден «вместо его царского величества собственной персоны» в отсутствие царя.

Значение Правительствующего сената стало падать после смерти Петра I, тогда же этот государственный орган утратил часть своих полномочий. К XIX веку Сенат превратился в высший орган суда и надзора. В таком виде, практически без изменений, он существовал до 5 декабря 1917 года, когда очередным декретом советской власти был упразднен.

«Бостонская бойня»

В 1770 году в этот день в Бостоне произошла уличная стычка между горожанами, которые выражали недовольство налоговой политикой британских властей, и английскими солдатами. Английские солдаты открыли огонь по безоружной демонстрации горожан. В истории США инцидент получил название «бостонская бойня».

«Бостонская бойня» стала одним из кульминационных моментов противостояния Британии и ее североамериканских колоний. Она послужила сигналом к столь же легендарному «бостонскому чаепитию».

Отлучение Льва Толстого от Русской православной церкви

Ровно 120 лет назад великий русский писатель Лев Николаевич Толстой был отлучен от Русской православной церкви. Решение об этом было принято Святейшим Синодом 15 февраля и вызвало бурную полемику в обществе. Объявление об этом было размещено в «Церковных ведомостях». По сути, это была констатация отречения от церкви самого писателя.

Первое исполнение Седьмой симфонии Шостаковича

5 марта 1942 года в Куйбышеве была впервые исполнена знаменитая Седьмая («Ленинградская») симфония композитора Дмитрия Шостаковича. Это великое произведение отражает не только волю к победе, но и непреодолимую силу духа русского народа. Музыка представляет собой хронику военных лет, в каждом звуке слышен след истории.

В Ленинграде симфония прозвучала 9 августа 1942 года, в день, когда по плану Гитлера город должен был пасть от блокады. Произведение транслировалось по радио, а также из городских уличных громкоговорителей.

Источник: РИА "Новости"

Умер Иосиф Сталин

В этот день в 1953 году в 21 час 50 минут умер Иосиф Виссарионович Сталин. О смерти генсека было объявлено по радио 6 марта 1953 года в 6 часов утра. Согласно официальным данным, он скончался от кровоизлияния в мозг.

Забальзамированное тело Сталина было помещено на всеобщее обозрение в Мавзолей Ленина. В 1961 году XXII съезд КПСС постановил, что «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина». В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из Мавзолея и погребено в могиле у Кремлевской стены.

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