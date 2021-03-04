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00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 4 марта

Открытие памятника Минину и Пожарскому, премьера «Лебединого озера» и другие события, которые произошли в этот день.

Фридрих Барбаросса

4 марта 1152 года германским королем был избран Фридрих I, по прозвищу Барбаросса.
Незаурядная личность Фридриха вошла во многие легенды и произведения немецкого фольклора и литературы. Фридрих I Гогенштауфен, по прозвищу Барбаросса («Рыжебородый») — один из самых выдающихся представителей династии Гогенштауфенов. Он слыл ученым человеком и безупречным рыцарем.

Открытие памятника Минину и Пожарскому

В этот день, 4 марта 1818 года, в Москве был открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому.

Инициаторами установки памятника были члены передового Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Это же общество предложило во главе композиции будущего памятника поставить народного героя Кузьму Минина.

Памятник изображает момент, когда Минин обращается к раненому князю Пожарскому с призывом возглавить русское войско и изгнать поляков из Москвы. Стоя, он одной рукой вручает Пожарскому меч, а другой показывает ему на Кремль, призывая встать на защиту Отечества.

Изначально скульптуру хотели установить на Страстной площади, затем выбрали место перед зданием Верхних торговых рядов на Красной площади, где он и был установлен.

Премьера «Лебединого озера»

4 марта 1877 года на сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро».

Трудно поверить, но премьера единственной прижизненной постановки композитора успеха не имела. Это был почти провал. Среди причин специалисты называют слабую хореографию, которая в конечном счете и определила общее холодное восприятие спектакля публикой и критикой.

Лишь спустя восемнадцать лет, уже в Санкт-Петербурге, в хореографии Петипа и Иванова «Лебединое озеро» потрясет и зрителей, и критиков. С тех пор «Лебединое озеро» стало классикой мировой хореографии и главным спектаклем лучших балетных сцен мира.

Исчезновение «Циклопа»

Предположительно 4 марта 1918 года в водах Бермудского треугольника исчезло американское военно-морское судно «Циклоп».

Без вести пропали 306 человек — члены экипажа и пассажиры. Были высказаны предположения о том, что корабль был потоплен немецкой подводной лодкой, Германия же опровергла эту информацию. Более распространена версия, что корабль затонул в неожиданном шторме, но настоящая причина исчезновения «Циклопа» так и не установлена.

Источник: РИА "Новости"

Выборы 2012 года

4 марта 2012 года состоялись Выборы президента Российской Федерации. Владимир Путин избран президентом России на третий срок.

К выборам было допущено пять кандидатов — четыре представителя от зарегистрированных партий: Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и один самовыдвиженец — Михаил Прохоров.

В 2012 году впервые президент России избирался на шесть лет.

Выборы президента РФ состоялись в первом туре, победил Владимир Путин, получивший 45 602 075 голосов избирателей, что составляет 63,60%.

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