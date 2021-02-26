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15:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

Потерявшийся баран носил на себе 35 килограммов шерсти

В Австралии спасли барана, который зарос до такой степени, что шерсть мешала ему ходить. Животное отвезли в приют, где ему помогли.

Барана нашли недалеко от Мельбурна.

Ему дали кличку Баарак и подстригли. Оказалось, что он носил на себе 35 килограммов шерсти. Баарак был сильно истощен, но сейчас чувствует себя лучше.

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