15:42 (мск), источник: BBC News Русская служба
Потерявшийся баран носил на себе 35 килограммов шерсти
В Австралии спасли барана, который зарос до такой степени, что шерсть мешала ему ходить. Животное отвезли в приют, где ему помогли.
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Барана нашли недалеко от Мельбурна.
Ему дали кличку Баарак и подстригли. Оказалось, что он носил на себе 35 килограммов шерсти. Баарак был сильно истощен, но сейчас чувствует себя лучше.