15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Водитель грузовика помог змее переползти дорогу
Его назвали «австралийцем года».
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Пользователи соцсетей делятся снимком, на котором водитель грузовика помогает большому питону безопасно переползти через оживленную дорогу.
Фото было сделано одним из свидетелей забавного происшествия в австралийском штате Квинсленд.
Водитель остановил грузовик, встал посреди дороги и развел руки, призывая других водителей не спешить и пропустить животное. Когда питон наконец скрылся в кустах, движение на дороге возобновилось.
Пользователи соцсетей были тронуты таким проявлением доброты. «Австралиец года прямо перед вами», — написал один из комментаторов. «В прошлом году я помогал так коале, и народ на дороге окатил меня волной раздражения. Молодец», — написал другой пользователь.
Анна Лысенко