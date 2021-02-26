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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Водитель грузовика помог змее переползти дорогу

Его назвали «австралийцем года».

Пользователи соцсетей делятся снимком, на котором водитель грузовика помогает большому питону безопасно переползти через оживленную дорогу.

Фото было сделано одним из свидетелей забавного происшествия в австралийском штате Квинсленд.

Водитель остановил грузовик, встал посреди дороги и развел руки, призывая других водителей не спешить и пропустить животное. Когда питон наконец скрылся в кустах, движение на дороге возобновилось.

Пользователи соцсетей были тронуты таким проявлением доброты. «Австралиец года прямо перед вами», — написал один из комментаторов. «В прошлом году я помогал так коале, и народ на дороге окатил меня волной раздражения. Молодец», — написал другой пользователь.

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