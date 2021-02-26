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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В океанариуме Шанхая показали новорожденного тюленя (видео)

Малыш появился на свет 23 февраля

Сотрудники Шанхайского океанариума Хайчан поделились радостной новостью. В ночь на 23 февраля там родился детеныш пятнистого тюленя, который стал первым новорожденным малышом в океанариуме в этом году.

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За рождением тюленя специалисты наблюдали с помощью камер видеонаблюдения и были готовы в любой момент прийти на помощь маме и малышу. Но все прошло хорошо, и уже на следующий день посетители смогли своими глазами увидеть нового обитателя океанариума.

По словам представителей парка, тюлень сможет жить самостоятельно после того, как сбросит свой мех, сейчас же он все время проводит рядом с мамой, пишет China Daily.

Екатерина Гура

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