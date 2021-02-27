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10:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Роспотребнадзор разъяснил, можно ли увольнять учителей за отказ от вакцинации

Роспотребнадзор заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции в РФ «в настоящее время является добровольной для всех категорий граждан, в том числе работников образовательных организаций». Разъяснение последовало после обращения Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования в Минтруд с просьбой уточнить, может ли повлечь отказ учителей от прививки отстранение от работы. «Поскольку вакцинация проводится во многих субъектах РФ при отсутствии необходимых правовых разъяснений и медицинских консультаций, в педагогических коллективах нарастает социальная напряженность», — поясняют инициаторы обращения.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Педагоги, а также врачи, соцработники, пенсионеры и люди, проживающие в городах-миллионниках, отнесены правительством к «приоритету первого уровня» при вакцинировании от COVID-19.

В Роспотребнадзоре заверили, что прививка может стать для них обязательной только после соответствующих постановлений главных санитарных врачей субъектов России.

Министерство просвещения России и Общероссийский профсоюз образования в четверг обратились в Минтруд с просьбой дать «дополнительные разъяснения» по вопросам обязательности вакцинации учителей от коронавируса. Авторы запроса, замминистра просвещения Виктор Басюк и председатель профсоюза Галина Меркулова, просили Минтруд пояснить, могут ли учителя отказаться от процедуры, если нет соответствующего решения об обязательной вакцинации главного санитарного врача России или его коллег в регионах.

«Поскольку вакцинация проводится во многих субъектах РФ при отсутствии необходимых правовых разъяснений и медицинских консультаций, в педагогических коллективах нарастает социальная напряженность», — говорится в письме.

В нем указывается, что законодательно не установлено, в каких случаях отказ от прививки может повлечь такие санкции, как отстранение от работы или перевод на дистанционный режим.

Инфографика
Памятка Роспотребнадзора о видах вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19

«Ъ» предполагал, что для значительной части россиян вакцинация фактически может стать обязательной еще в конце декабря прошлого года, когда прививку от коронавируса внесли в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Юристы, с которыми беседовал «Ъ», обратили внимание на противоречие в законодательстве: с одной стороны, согласно закону, процедура вакцинации в стране добровольная, с другой — отказ от прививки может повлечь временный отказ в трудоустройстве или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заразиться инфекционными болезнями. Перечень таких профессий утвержден постановлением правительства РФ № 825. В него, в частности, входят учителя, врачи и соцработники.

С тех пор в ряде регионов люди этих профессий действительно сообщают об обязательной вакцинации. Так, на принуждение пожаловались бурятские педагоги из Байкальского колледжа туризма и сервиса. Причем даже после вмешательства омбудсмена руководство учебного заведения продолжало настаивать, что «без прививки допуска к работе не будет». Ранее в Новокузнецке власти распорядились организовать обязательную вакцинацию для учителей, пояснив, что «в соответствии с календарем профилактических прививок работники образовательных организаций относятся к приоритету первого уровня».

Закрытое сообщество «Врачи РФ» провело опрос среди более 2 тыс. специалистов, и каждый седьмой респондент сообщил, что прививка «Спутником V» в его лечебном учреждении является принудительной. Кроме медиков и педагогов к приоритету первого уровня, согласно обновленному календарю прививок, Минздрав причислил работников соцслужб и МФЦ. А в феврале в этот перечень были включены люди старше 60 лет и жители городов с численностью населения от 1 млн человек.

Таким образом, медицинское ведомство дало понять, что в вакцинации от коронавируса в приоритетном порядке нуждается едва ли не большая часть населения РФ.

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова, комментируя «Ъ» запрос в Минтруд, уточнила, что как у учителей, так и вообще у населения России есть «определенная боязнь» вакцинироваться. Куприянова говорит, что есть регионы, где переболели от 60% до 80% педагогов, и там, по ее словам, к необходимости привиться «относятся с пониманием». В регионах, где эпидемиологическая обстановка более благоприятная, учителя протестуют активнее, «так как не почувствовали, что такое переболеть в тяжелой форме».

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«Мы всецело поддерживаем государственную политику в вопросах вакцинации, потому что надо сохранять генофонд, экономику страны и заботиться о населении, — сказала “Ъ” Татьяна Куприянова. — С нашей точки зрения, необходима тщательная разъяснительная работа, которая помогла бы избавиться от надуманных излишних страхов, не связанных с возможными последствиями прививки».

В Минпросвещения прокомментировать инициативу не смогли, а в Минтруде «Ъ» рекомендовали обратиться в профильный Роспотребнадзор.

«В настоящее время юридических оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции не имеется», — ответили в санитарном ведомстве, а также уточнили, что при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санитарные врачи субъектов России и их заместители наделены полномочиями «выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

«Только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение от работы, — заявили “Ъ” в Роспотребнадзоре. — В настоящее время таких постановлений не принималось».

«Вакцинация в РФ в настоящее время является добровольной для всех категорий граждан, в том числе и работников образовательных организаций», — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, разъяснения касаются всех категорий граждан, отнесенных правительственным постановлением № 825 к так называемому приоритету первого уровня, — врачей, соцработников, пенсионеров и людей, проживающих в городах-миллионниках.

Впрочем, медицинский адвокат Полина Габай считает, что разъяснение санитарного ведомства не снимает правовых противоречий.

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Вакцинация в соответствии с законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», напоминает она, является добровольной, но де-факто обязательной для некоторых категорий лиц ее делают положения того же закона, предусматривающие, что отсутствие прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень этих профессий утвержден постановлением правительства и включает медработников и работников образовательных организаций.

«Постановления главных государственных санитарных врачей на территории того или иного субъекта действительно регулируют вакцинацию для образовательных организаций, но это касается не педагогов, а учеников. Для учеников вакцинация является обязательной, только если риск заболевания определен государственным санитарным врачом. Однако вопрос вакцинации учителей регулируется постановлением правительства», — считает Габай.

Наталья Костарнова

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