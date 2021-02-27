Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
12В Москве побит исторический рекорд тепла
00:23 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ считает низким риск передачи нового птичьего гриппа от человека к человеку

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает низким риск передачи от человека к человеку новой разновидности птичьего гриппа А (H5N8), обнаруженной в России. При этом организация выступила против дополнительных ограничений на путешествия в страну.

Источник: Reuters

«На основе имеющейся на настоящий момент информации (можно сделать вывод о том.—"Ъ»), что риск передачи от человека к человеку остается низким, — сообщила ВОЗ в информационном бюллетене (цитата по ТАСС).

Читайте также
Кара с небес: вспышки птичьего гриппа в разы опаснее COVID-19

«ВОЗ высказывается против проведения какого-либо специального скрининга путешественников в пунктах въезда, а также против ограничений на путешествия и торговлю с Российской Федерацией», — отметили в организации.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила на брифинге, что организация отслеживает ситуацию с птичьим гриппом. «Мы получили сообщения из России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа. Мы отслеживаем ситуацию и готовы к принятию мер в случае необходимости», — сказала она.

20 февраля ВОЗ сообщила об уведомлении из России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8). Его выявили у нескольких сотрудников птицефабрики, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что случаи передачи нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Депутат предложил создать Русскую республику со столицей на Урале
«У Пашиняна есть последний шанс уйти без потрясений»
Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским
СМИ сообщили о задержании богатейшего депутата России
ФБР предложило 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине
Крупнейший резервный фонд мира предупредил о «пузыре» на рынке
Снимки российского детства попали в финал престижного конкурса
В России подорожали куриное мясо и яйца
США ввели санкции против Саудовской Аравии
Горячие темы на Авто
Феликс или Невский? 271
Дурак--- 268
"Российская общественная инициатива" во всех городах или только в Москве? 224
Китай победил крайнюю бедность. Это заявлено на их съезде. 185
Новости партнеров
Почему актёр с 300-тысячным гонораром в день призывает ненавидеть Россию
Отмена привилегий: как замалчивались преступления Навального
Удар по своей стране: чего добивается команда Навального
Прокуратура Швейцарии опровергла все данные про "дворец" ещё в 2015 году
Дети
17-летний сын Меладзе и Джанабаевой произвел фурор в сети (фото) Юноша отмечает день рождения
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь