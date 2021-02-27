07:16 (мск), источник: ТАСС
Эпидемиолог заявила, что коронавирус станет сезонным в ближайшие год-два
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция может стать сезонной в течение ближайших
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«Возможно, это произойдет в течение ближайших 1−2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020», — сказала она.
«Поэтому теоретически подъемы заболеваемости COVID-19 также могут наблюдаться в эти времена года», — сказала Пшеничная.
Кроме этого, по ее словам, коронавирус легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.
Пшеничная отметила, что подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией могут случаться в течение нескольких лет даже после того, как большая часть населения привьется от коронавируса.
«Даже когда большая часть населения будет провакцинирована, все равно останутся люди, восприимчивые к этой инфекции. В том числе
Пшеничная пояснила, что такая ситуация наблюдается с гриппом A (H1N1) 2009. По ее словам, после эпидемии в 2009 году, вызванной этим штаммом, каждый год в течение нескольких лет регистрировались существенные подъемы заболеваемости «свиным» гриппом. «И только в последние годы ежегодная регистрация случаев гриппа, вызванного этим штаммом вируса, снизилась», — подчеркнула эксперт.
Массовая вакцинация от коронавируса в регионах России началась 18 января. Для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет к инфекции, нужно привить 60% взрослого населения страны.