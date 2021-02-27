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13:35 (мск), источник: Известия

Эксперт заявил о нейтральном характере мутаций коронавируса в России

В России нет таких разновидностей COVID-19, которые бы принципиально отличались по набору мутаций от тех, что были обнаружены ранее. Об этом 27 февраля заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Источник: AP 2020

Он отметил, что все выявляемые в РФ мутации носят нейтральный характер, поэтому пока они никак не влияют на течение эпидемиологического процесса.

«К счастью, в РФ не появилось принципиально новой разновидности коронавируса, хотя слежение за процессом его распространения проводится достаточно тщательно», — цитирует Горелова «Интерфакс».

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Горелов добавил, что мутации коронавируса — нормальное явление, объясняемое эволюционным свойством. Специалист уточнил, что существующие в РФ вакцины от коронавирусной инфекции перекрывают мутации, которые сейчас отмечаются в мире.

«Учитывая масштабы страны и расстояния, они пока не закрепляются и не доминируют, пока на них не стоит обращать внимания, и тем паче менять состав вакцин», — добавил замдиректора по научной работе ЦНИИЭ.

Днем ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что риск появления британского штамма коронавируса в Москве есть, но иммунитет к другим штаммам способен защитить и от него. По его словам, вероятность того, что британский штамм будет вызывать COVID-19 у тех, кто уже перенес заболевание, «пока что не очень высока».

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Тогда же британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что новый штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. На фоне этого многие страны, в том числе ФРГ и Россия, ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

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