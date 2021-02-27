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День в истории: 27 февраляМеждународный день белого медведя, открытие нейтрона, убийство Бориса Немцова и другие события этого дня в истории
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13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 10 необычных фактов о полярных медведях

27 февраля в мире отмечают Международный день белого медведя. Этими величественными животными восхищаются многие, но не все знают о главных «секретах» царей Севера. В нашей статье — 10 ярких фактов о белых медведях.

1. Уникальное обоняние

Белый медведь может почуять добычу за 15−20 км и обнаружить пищу под толстым слоем снега.

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2. У медведей есть верные спутники

Песцы, белые чайки и вороны неотступно следуют за белыми медведями всю зиму и питаются остатками их добычи.

3. Новая семья каждые три года

Самки белых медведей заводят новую семью примерно раз в три года. Они начинают искать пару в 5-летнем возрасте и стабильно дают потомство до 20 лет. За свою жизнь одна медведица дает жизнь примерно 12 медвежатам, но до взрослого возраста доживают не все.

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4. Белые медведи растут невероятно быстро

Медвежата при рождении весят всего около 0,6 кг, а к 3 месяцам могут достигать уже 10−12 кг, увеличившись в размерах примерно в 20 раз. К 2 годам детеныши-самцы уже достигают роста своей матери.

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5. Молоко белых медведей самое жирное в мире

На момент рождения медвежат молоко белой медведицы содержит 31% жира. Оно самое жирное среди всех млекопитающих на планете.

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6. В медвежьей «школе» учатся два года

У белых медвежат есть всего два года, чтобы научиться быть взрослыми медведями, освоить навыки выживания и самостоятельной охоты. Все это время они очень внимательно «слушают» свою маму, не отстают ни на шаг и даже имитируют ее повадки. Примерно в возрасте 2 лет и 3 месяцев самка отлучает медвежат от груди, и они начинают «проходить практику», готовясь к самостоятельной жизни. Полностью самостоятельными медвежата становятся в возрасте около 5 лет.

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7. Белого медведя может убить жираф

По силе с белым медведем сопоставимы слоны, носороги, бегемоты, буйволы и быки. Интересно, что жираф теоретически тоже мог бы сражаться с белым медведем. Известно, что один удар его мощного копыта может убить льва, если придется по голове.

8. Белые медведи спят как люди

Полярные медведи спят примерно столько же, сколько мы — от семи до восьми часов в сутки. Но иногда эти животные спят больше, чтобы сберечь энергию. Белые медведи обычно роют в снегу неглубокие ямы, где сворачиваются калачиком спиной к ветру.

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9. Белые медведи «не опаснее» комаров

Белые медведи-людоеды встречаются редко. Охотиться на людей могут молодые недоедающие или больные животные, которые не способны найти пропитание или привычной им еды крайне мало. Тогда белые медведи становятся практически всеядными.

Но все же до статуса самых опасных для людей животных полярным медведям далеко. Тройку «самых смертельных» для человека существ возглавляют москиты (которые переносят малярию и другие инфекции), на втором месте оказались сами люди, а на третьем — ядовитые змеи.

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10. Белых медведей осталось очень мало

По оценкам экспертов, в мире осталось от 22 до 31 тысячи белых медведей, поэтому выживание этих величественных существ имеет решающее значение.

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Анна Лысенко по материалам Polar Bears International

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