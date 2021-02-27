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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ресторан в США заполнил пустой зал восковыми фигурами

Поужинать здесь можно «в компании» знаменитостей.

Популярный стейк-хаус Нью-Йорка Peter Luger, частично пустующий во время пандемии, установил в зале восковые фигуры актрисы Одри Хепберн, шоумена Джимми Фэллона и других знаменитостей.

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Согласно правилам, на время пандемии COVID-19 заведения общественного питания в США могут быть заполнены не больше, чем на 35%. Почти пустующий зал выглядит уныло, говорят хозяева Peter Luger, а «звездная» компания поднимает немногочисленным посетителям настроение.

Ресторан в Бруклине одолжил все манекены у своего партнера — Музея мадам Тюссо. Они простоят в зале еще несколько дней, сообщает Fox News.

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Джимми Фэллон ужинает с Джимми Фэллоном
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