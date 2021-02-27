14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ресторан в США заполнил пустой зал восковыми фигурами
Поужинать здесь можно «в компании» знаменитостей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Популярный
Согласно правилам, на время пандемии COVID-19 заведения общественного питания в США могут быть заполнены не больше, чем на 35%. Почти пустующий зал выглядит уныло, говорят хозяева Peter Luger, а «звездная» компания поднимает немногочисленным посетителям настроение.
Ресторан в Бруклине одолжил все манекены у своего партнера — Музея мадам Тюссо. Они простоят в зале еще несколько дней, сообщает Fox News.
Анна Лысенко