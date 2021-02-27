17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парашютисты съели пиццу в воздухе (видео)
И не прочь повторить.
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43-летняя Лори Паталокко и трое ее друзей из Техаса решили съесть пиццу прямо в воздухе.
Парашютисты прыгнули с высоты больше 4 км над окраиной города Хьюстон с коробкой «Маргариты» и тут же поделили угощение на четверых.
«Это был самый невероятный и потрясающий прыжок, который я
«Есть пиццу в небе намного лучше, чем на земле», — заявила Лори и добавила, что не против повторить такой прыжок.
Анна Лысенко