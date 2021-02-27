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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парашютисты съели пиццу в воздухе (видео)

И не прочь повторить.

43-летняя Лори Паталокко и трое ее друзей из Техаса решили съесть пиццу прямо в воздухе.

Парашютисты прыгнули с высоты больше 4 км над окраиной города Хьюстон с коробкой «Маргариты» и тут же поделили угощение на четверых.

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«Это был самый невероятный и потрясающий прыжок, который я когда-либо совершала», — рассказала Паталокко журналистам. По словам женщины, идея принадлежит ее подруге Мелиссе, которая любит пиццу и хотела посмотреть, можно ли ее съесть в полете.

«Есть пиццу в небе намного лучше, чем на земле», — заявила Лори и добавила, что не против повторить такой прыжок.

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