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18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Раскрыта одна из тайн бальзамирования в Древнем Египте

Расшифровано самое древнее и полное руководство для бальзамировщиков.

Египтологи из Копенгагенского университета перевели медицинский папирус возрастом 3,5 тыс. лет, в котором описаны секреты бальзамирования лица умершего.

Речь идет о папирусе под названием Лувр-Карлсберг, сообщает Daily Mail. Один его фрагмент хранится в Лувре, второй — в коллекции папирусов Карлсберга Копенгагенского университета (отсюда и название артефакта). Известно, что значительная часть документа утеряна. Изначально его длина могла составлять около 6 метров.

Папирус создали в 1450 году до нашей эры, что делает его старейшим из известных текстов о бальзамировании, а также самым подробным.

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Основная часть сохранившегося фрагмента посвящена лечению травами и заболеваниям кожи. В нем приведены свойства и религиозное значение разных растений. Отеки кожи в источнике описаны как болезнь, насылаемая Хонсу, богом Луны.

В руководстве по бальзамированию говорится, что ароматические вещества наносят на лоскут красного льна и накрывают им лицо умершего. Процедуру повторяют до 17 раз с интервалом в 4 дня.
В промежутках между процедурами тело умершего хранят под слоями ткани и соломы, пропитанной ароматическими веществами для защиты от насекомых.

Процедуру проводили в специальном помещении рядом с гробницей. В целом бальзамирование тела длилось более 70 дней.

Анна Лысенко

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