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10:07 (мск), источник: ТАСС

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур.

Источник: РОСКОСМОС

Головная часть ракеты «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и гидрометеорологического спутника «Арктика-М» успешно отделилась от третьей ступени. «Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», — сказал комментатор пуска.

Выведение космического аппарата «Фрегатом» на целевую орбиту займет более двух часов.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур прошел штатно, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Пуск штатно. Отделение головного блока и первое включение-выключение двигательной установки разгонного блока прошли в расчетное время», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Космический аппарат «Арктика-М» создан на базе унифицированной платформы «Навигатор» Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина. Она обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полета. На платформу установлен комплекс целевой аппаратуры. Срок активного существования аппарата составит семь лет.

Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) «Арктика-М» должно входить два спутника, они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты, расположенном в районе ее апогея.

Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Эти спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15−30 минут.

Рогозин ранее сообщал, что вместе с Росгидрометом будут проанализированы возможности того, чтобы первые два аппарата «Арктика-М» «не стали одиночками».

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