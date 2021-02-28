10:07 (мск), источник: ТАСС
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/.
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Головная часть ракеты «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и гидрометеорологического спутника «Арктика-М» успешно отделилась от третьей ступени. «Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», — сказал комментатор пуска.
Выведение космического аппарата «Фрегатом» на целевую орбиту займет более двух часов.
Пуск
Космический аппарат «Арктика-М» создан на базе унифицированной платформы «Навигатор»
Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) «Арктика-М» должно входить два спутника, они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты, расположенном в районе ее апогея.
Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Эти спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15−30 минут.
Рогозин ранее сообщал, что вместе с Росгидрометом будут проанализированы возможности того, чтобы первые два аппарата «Арктика-М» «не стали одиночками».