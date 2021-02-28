Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
10:23 (мск), источник: Известия

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт», сообщает фонд в воскресенье, 28 февраля.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Подана заявка на одобрения использования при чрезвычайных обстоятельствах в России и некоторых других странах “Спутника Лайт”», — говорится в заявлении фонда в Twitter.

Днем ранее в Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник Лайт».

Читайте также
В США одобрили применение третьей вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины «Спутник Лайт» начались 18 февраля. Как заявил тогда мэр Москвы Сергей Собянин, иммунитет к COVID-19 после прививки «Спутник Лайт» начнет формироваться через неделю, а максимальное число антител появится через четыре недели после вакцинации.

«Спутник Лайт» был разработан в институте имени Гамалеи. Для формирования иммунитета от COVID-19 его не нужно вводить в два этапа.

Директор центра Александр Гинцбург подчеркнул, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический «Спутник V», также разработанный центром имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Не ловите Вилли: в Госдуме предлагают запретить пополнение дельфинариев
Атака клонов: как избавиться от долгов двойника
США обновят спутники для противостояния России в Арктике
Россиянам стали чаще отказывать в пенсии
Порошенко посочувствовал «обманутым» Россией крымчанам
Ракета «Союз» с аппаратом «Арктика-М» стартовала с Байконура
В России опровергли слухи о скором выходе из Совета Европы
Доминикана построит стену на границе с Гаити
Футболистам США разрешили вставать на колено во время гимна
Hi-Tech
5 технологий и гаджетов, которые были для нас обыденностью, а дети их уже забыли Время ностальгии
Кино
Навка и муж Заворотнюк снялись в американском фильме о России По словам фигуристки, документальный проект расскажет о красоте и гостеприимстве нашей страны
Новости партнеров
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Gnezdo.ru
Что известно о втором муже Катерины Шпицы
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Кто и как заставил Горбачева развалить СССР
Почему у Андрея Мягкова не было детей
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь