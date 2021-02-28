В США кошку вернули домой спустя 15 лет

Кошка Бренди счастливо воссоединилась со своим хозяином Чарльзом из Лос-Анджелеса спустя 15 лет после пропажи.
Техник по компьютерным системам взял домой двухмесячного полосатого котенка в 2005 году, пишет Fox News. Всего спустя несколько месяцев кошка вышла погулять во двор и куда-то исчезла.
Чарльз долго искал любимицу, но безрезультатно. Он опасался, что Бренди сбил автомобиль или на нее мог напасть койот, но все же надеялся, что кошку нашли и подобрали добрые люди. Спустя несколько лет Чарльз переехал в новый дом в 65 км от прежнего и вскоре завел двух новых кошек.
Несколько дней назад Чарльзу позвонили из приюта и сообщили о найденной кошке с микрочипом, в котором был указан его номер телефона.
«Я был настроен скептически. Подумал, что это ошибка, — сказал Чарльз. — Один шанс из миллиона, что это Бренди. Через 15 лет это очень маловероятно». Но затем мужчина решил, что микрочип не врет, и поехал в приют.
Чарльз узнал кошку сразу. Она выглядела старше и была очень худой. «По сути, она весила как котенок», — сказал Чарльз.
«Я взял ее на руки, и она начала мурлыкать, это было очень трогательно», — сказал Чарльз. «Приятно было снова обнять ее», — добавил он.
Мужчина не рискнул поселить кошку вместе с двумя другими питомцами в однокомнатной квартире. Сейчас Бренди живет в большом доме у его сестры, где Чарльз ее навещает.
«У нее не так много энергии, но Бренди кажется очень довольной, — сказал он. — Она много мурлычет». «Кажется, кошка счастлива, что у нее снова есть дом», — добавил мужчина.