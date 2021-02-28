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13:09 (мск), источник: ТАСС

Запущенный с Байконура первый спутник «Арктика-М» успешно вывели на орбиту

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первый гидрометеорологический спутник «Арктика-М», запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты «Союз-2.1б», успешно выведен на рабочую орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат». Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с циклограммой полета после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока “Фрегат” космический аппарат “Арктика-М” штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа “Молния” с высотой апогея 37 400 — 39 800 км, перигея 600 — 3 000 км соответственно и наклонением 63,30 градуса», — говорится в сообщении.

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что «солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление». «Таким образом, положено начало развертыванию новой арктической орбитальной группировки России», — сообщил он.

Ракета «Союз-2.1б» с первым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур в 09:55 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе «Фрегата» и спутника отделился от третьей ступени ракеты.

Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» должно входить два спутника, они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты, расположенном в районе ее апогея. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

Эти спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15−30 минут.

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