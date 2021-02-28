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18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пожарные спасли оленя, застрявшего в железном заборе

Пришлось задействовать спецоборудование.

Пожарных в США вызвали на помощь оленю, который застрял между прутьями металлического забора.

Инцидент произошел в небольшом городке Мантуи, штат Нью-Джерси, где олени свободно гуляют по газонам возле домов местных жителей.

Команда привезла с собой гидравлический расширитель, чтобы раздвинуть прутья. Как только олень почувствовал себя свободнее, он тут же убежал. По словам пожарных, он не был серьезно ранен.

«Отличная работа!», «Спасибо вам, ребята», — пишут комментаторы под видеороликом в соцсетях.

Анна Лысенко

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