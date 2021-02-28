18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пожарные спасли оленя, застрявшего в железном заборе
Пришлось задействовать спецоборудование.
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Пожарных в США вызвали на помощь оленю, который застрял между прутьями металлического забора.
Инцидент произошел в небольшом городке Мантуи, штат
Команда привезла с собой гидравлический расширитель, чтобы раздвинуть прутья. Как только олень почувствовал себя свободнее, он тут же убежал. По словам пожарных, он не был серьезно ранен.
«Отличная работа!», «Спасибо вам, ребята», — пишут комментаторы под видеороликом в соцсетях.
Анна Лысенко