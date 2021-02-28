21:18 (мск), источник: Life.ru
Главный инфекционист США призвал привиться любой из доступных вакцин
Сам Фаучи уже сделал прививку от коронавируса.
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Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал американцев привиться любой из трёх доступных в стране вакцин от коронавируса. Такое заявление он сделал в эфире NBC.
«Все три [одобренные вакцины — прим. Лайфа] очень хорошие. Люди должны воспользоваться той, которая им наиболее доступна. Если Johnson & Johnson доступна сейчас, я бы поставил её», — поделился мнением Фаучи.
Сам инфекционист уже сделал прививку от коронавируса. Фаучи выбрал для этого вакцину от Moderna.